Narkotyki, telefon, smarwatche, czyli co nie przeszło przez bramę Zakładu Karnego w Iławie [VIDEO, ZDJĘCIA]

Podczas kontroli paczki przesłanej do osadzonego funkcjonariusz Zakładu Karnego w Iławie ujawnił ukryte w czajniku elektrycznym bezprzewodowym dwa smartwatche (nteligentne zegarki elektroniczne), dwa przewody USB. Do kontroli zawartości paczki dostarczonej do jednostki penitencjarnej drogą pocztową użyto prześwietlarki rentgenowskiej.

— Tydzień wcześniej znaleziono inny niedozwolony przedmiot. Tym razem czujne oko funkcjonariusza służby więziennej zwróciło uwagę na paczkę ze sprzętem RTV, skierowaną do skazanego. W radiomagnetofonie znaleziono telefon komórkowy — mówi major Amadeusz Socha, rzecznik prasowy dyrektora Zakładu Karnego w Iławie.

W październiku doszło do innego incydentu.

— Na urodziny zwyczajowo życzy się dużo zdrowia. Co jednak, jeśli bliscy wraz z życzeniami darują nam coś świadczącego o czymś zupełnie odwrotnym? Tak też się stało 25 października w Zakładzie Karnym w Iławie. Dzięki zaangażowaniu funkcjonariusz udało się zapobiec przedostaniu na teren jednostki niedozwolonych substancji. Podczas kontroli zawartości korespondencji kierowanej do osadzonego ujawniono cztery zawiniątka z suszem koloru zielonego. Wstępne badanie narkotestem wykazało zawartość THC, czyli była to marihuana — dodaje mjr Socha.

— Tego rodzaju czynności służbowe uniemożliwiają przemyt przedmiotów niedozwolonych na teren naszej jednostki. Pozwalają również na identyfikację przez wymiar sprawiedliwości osób podejmujących się nielegalnych działań wymierzonych przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w zakładzie karnym — tłumaczy rzecznik dyrektora iławskiego więzienia.

Poniżej zdjęcia oraz nagranie video z wykrycia jednego z przedmiotów (telefon).

red

ilawa@gazetaolsztynska.pl