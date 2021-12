40 rocznica wprowadzenia stanu wojennego

Trzynastego grudnia 1981 r. w całej Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej wprowadzono stan nadzwyczajny – stan wojenny. Iławska młodzież przez kilka lat z rzędu starała się oddać klimat tamtych dni. W tym roku – ze względu na sprawy osobiste lidera grupy – tego typu rekonstrukcja się nie odbyła. Nie odbyły się także uroczystości miejskie.



Tak było w 2019r.

Wtedy było mroźno, padał śnieg.pogoda zupełnie nie pomogła we "wczuciu się w klimat" tamtych czasów, bo padał deszcz. Za to pomógł koksownik, stare radio, legitymacje, mundury, wóz bojowy z kolekcji Krzysztofa Króla, a nawet... ubrania z dna szafy.Michał Rydzewski jako lider grupy rekonstruującej te czasy, a konkretnie dzień wprowadzenia stanu wojennego, powiedział nam, że pomysł wystawy pojawił się już dawno, po podobnym wydarzeniu z 2016 r., również w tym samym miejscu. – Skoro mieliśmy dostęp do takich mundurów, sprzętów i zdjęć, to czemu nie? Chcieliśmy być żywą lekcją historii.Dostępna była też ,,Księga Wspomnień ze Stanu Wojennego”, do której można było się wpisać. Całe to zamieszanie poruszało pamięć: – Doskonale pamiętam, jak to było, chociaż byłam mały dzieckiem – powiedziałam nam jedna z kobiet wpisujących się do księgi.