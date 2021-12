Dwudniowy Jarmark przy Kuźni Talentów

O klimat podczas jarmarku nad Iławką dba gospodarz tego miejsca, czyli Marek Kałuża, który do współpracy zaprosił także muzykujących iławian. Stragany, szopka bożonarodzeniowa, gorący barszczyk – to wszystko czeka na odwiedzających to miejsce.

W sobotę i niedzielę 11-12 grudnia od 12 do 17 przy Kuźni Talentów (ul. Dąbrowskiego) odbywa się jarmark Bożonarodzeniowy. O klimat dba gospodarz tego miejsca, czyli Marek Kałuża, który do współpracy zaprosił także muzykujących iławian, jak na przykład Janusz Król. Gorący barszcz, płonące ognisko, stragany z pomysłami na prezenty – to wszystko czeka na odwiedzających to miejsce.

Edyta Kocyła-Pawłowska