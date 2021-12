Zakątek radości, teledysk, stacje napraw rowerów czy jeszcze coś innego? Znamy wnioski zgłoszone do IBO

Wiadomo już, jakie projekty przeszły do kolejnego etapu w Iławskim Budżecie Obywatelskim. Głosowanie rusza 10 stycznia 2022 r.

Komisja sprawdziła, które wnioski spełniają warunki formalne. Trzy projekty odrzucono (mural pod arkadami ratusza, modernizacja górnych trybun hali sportowo-widowiskowej oraz utworzenie punktu odbioru odpadów zielonych, jak trawa i gałęzie).

Do głosowania, które ruszy 10 stycznia, dopuszczonych będzie prawdopodobnie osiem projektów. Prawdopodobnie, bo zgodnie z regulaminem IBO istnieje jeszcze możliwość odwołania się od negatywnej decyzji. Jest też możliwość wniesienia protestu dotyczącego projektu pozytywnie ocenionego przez zespół IBO.

Ostateczna lista zostanie ogłoszona 28 grudnia.

Opisy pochodzą z wniosków złożonych do IBO.



Lipowy Zakątek Radości

Inicjatywa polega na zmiany aranżacji terenu rekreacyjno-sportowego nad jeziorem Jeziorak przy ul. Brzechwy na wersję EKO. Proponujemy montaż nietypowych urządzeń tworzących ogród zabaw. Rezygnujemy z elementów z tworzyw sztucznych, aby zapewnić najmłodszym mieszkańcom możliwość obcowania z przyrodą i edukację ekologiczną w formie zabawy. Proponujemy urządzenia zabawowe wykonane wyłącznie z naturalnych materiałów czy też w formie przeszkód terenowych - pagórków, tuneli, "żywych płotków".

Łącznie 240.000 zł.



Rozwój żeglarstwa w Iławie - zakup jachtów Omega i Optimist

W Iławie szkolimy i wychowujemy mistrzów żeglarstwa. Agata Barwińska, Vicemistrzyni Świata i Mistrzyni Europy też zaczynała od Optimista! Zakup nowego sprzętu do uprawniania żeglarstwa - jachtów klasy Omega i Optimist pozwoli ,by każdy mieszkaniec, bez względu na wiek, pod okiem profesjonalistów, mógł posmakować żeglarstwa, złapać bakcyla i rozwijać pasję poprzez szkolenia, wyjazdy na regaty, uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym oraz rekreacyjnym, promując jednocześnie miasto Iławę.

Łącznie 240.000 zł.



Warsztaty z ceramik i metaloplastyki inspirowane iławskimi legendami

Dla chętnych mieszkańców (w różnych grupach wiekowych) odbędą się warsztaty z ceramiki i metaloplastyki inspirowane iławskimi legendami. Celem warsztatów jest umożliwienie mieszkańcom rozwijania swoich pasji i zdolności artystycznych, pobudzanie wyobraźni poprzez edukację plastyczną i zdobycie nowych umiejętności w pracy z metalem i gliną. Warsztaty zakończą się wernisażem w wieży ciśnień, na którym artyści i uczestnicy oraz mieszkańcy będą mogli z radością podziwiać efekty swej pracy.

Łącznie 30.000 zł.



Daj Śmieciom Kosza!

Zakup i posadowienie nowych koszy na śmieci oraz 11 stacji do segregacji odpadów, w celu utrzymania czystości w przestrzeni publicznej, ochrony środowiska i podniesienia walorów rekreacyjno-turystycznych miasta Iławy. Rozlokowanie dodatkowych, lub wymiana na nowe kosze na śmieci o większych walorach estetycznych, lepiej wpisujących się w krajobraz miasta. Kosze wielkością i kształtem dobrane do lokalizacji i krajobrazu i uniemożliwiające zostawianie w nich dużych odpadów komunalnych.

Łącznie 233.575.



Samoobsługowe stacje napraw rowerów

Stacja naprawy rowerów umożliwi cyklistom drobne naprawy. Będzie można napompować koło, dokręcić pedała, błotniki, wyregulować hamulce itp. Samoobsługowe stacje posiadają linki/kody pozwalające podejrzewać w sieci materiały pomocne przy naprawie roweru, zatem będą: publiczne, dostępne każdego dnia, przez całą dobę i co najważniejsze łatwe w obsłudze. Lokalizacje: Okolice basenu miejskiego, Bulwar Jana Pawła II, róg ul. Piastowskiej i Ostródzkiej, Wyspa Młyńska, plaża miejska ul. Kajki, Wzdłuż ścieżki rowerowej przy ul. Świerkowej, ul. Kopernika przy Pumptrack Tor Rowerowy lub teren przed Szkołą Podstawową nr 5 przy ul. Wiejskiej.

Łącznie 56.000.



Aktywizacja zdrowotna Iławskich Seniorów

Projekt skierowany jest do Iławskich Seniorów. Głównym celem projektu jest poprawa kondycji zdrowotnej poprzez uczestnictwo w zajęciach rehabilitacyjno-sportowych oraz prelekcjach nt. profilaktyki zdrowotnej.

Łącznie 30.000 zł.



Potańcówki dla Iławskich Seniorów

Projekt skierowany jest do iławskich seniorów szukających rozwiązań na aktywne zagospodarowanie czasu wolnego tj. wspólną zabawę, integrację i taniec. Głównym celem projektu jest aktywizacja społeczno-ruchowa oraz wspólne spędzanie czasu wolnego przez mieszkańców Iławy.

Łącznie 30.000 zł.



Jazz & Hip-Hop Project. Videoclip

Wybitni instrumentaliści związani z Iławą oraz znana gwiazda hip-opowa w jednym utworze muzycznym? To możliwe! Ideą projektu jest organizacja pierwszego w historii spotkania muzyków, którzy tu zdobywali swoje muzyczne szlify. Prawdziwy "powrót do korzeni". Efektem spotkania będzie autorski utwór i klip promujący projekt oparty na fuzji jazzu i hip-hopu! Kto wie, może w przyszłości projekt ten przerodzi się w duże wydarzenie kulturalne? Wszystko zależy od Was!

Łącznie 30.000 zł.