Motomikołaje odwiedziły Iławę. Namawiały do adopcji psów i zrzutki na Schronisko

Paradą motocykli przez miasto rozpoczęła się i zakończyła akcja Motomikołaje, organizowana co roku w Galerii Jeziorak przez Schronisko dla Zwierząt w Iławie i Dariusza Ziółkowskiego. Głównym celem, jak mówili organizatorzy, było pokazanie światu choć kilku psów, które są podopiecznymi Schroniska dla Zwierząt w Iławie. – Może w ten sposób znajdą dom? – mówi Aldona Zakrzewska, kierowniczka Schroniska. Można było więc na miejscu, przed i w galerii, zapoznać się z psami, ale także wrzucić pieniądze do schroniskowej puszki lub karmę – do wielkiej skrzyni ustawionej przy drzwiach do galerii. W podziękowaniu za dobre serce darczyńcy fotografowali się z Motomikołajami, których w tym roku było więcej niż zwykle.

