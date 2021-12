"Pierwsze takie widowisko w Iławie!" Koszykarze Orki zapraszają na niedzielny mecz III ligi

Będzie to drugie spotkanie trzeciej ligi sezonu 2021/22, tym razem Orka Iława po raz pierwszy w tych rozgrywkach zagra na swoim parkiecie.

W 2. serii Orka Iława Basketball zmierzy się z olsztyńskim klubem UKS Trójeczka, do spotkania dojdzie w niedzielę (5 grudnia) o godzinie 14:30 w miejskiej hali widowiskowo-sportowej. Wstęp na spotkanie jest bezpłatny.

Przedmeczowy komentarz trenera Piotra Rynkowskiego:

— W tym pojedynku liczę przede wszystkim na poprawę skuteczności rzutów oraz ograniczenie strat. W naszym pierwszym ligowym spotkaniu doprowadziliśmy do sporej dysproporcji pomiędzy tymi dwiema składowymi przez co, finalnie, gra stała się chaotyczna — zauważa Rynkowski.

— Wyciągnęliśmy wnioski, nasz zespół kształtuje się z meczu na mecz i chcemy tworzyć jedną całość — nikt nie gra sam dla siebie. Pamiętajmy, że drużyna to złożony organizm, a w zależności od danego dnia i wielu powiązanych ze sobą czynników, każdy zawodnik może poprowadzić nas do zwycięstwa. Zdradzę jeszcze, że do zespołu dołączył Tomasz Stępień oraz Jacek Markowski. Dzięki ich wkładowi mogę postawić na twardsza grę w obronie, ograniczenie fauli oraz spokój w ataku. Taki jest nasz cel, a czy zostanie on osiągnięty, okaże się już w najbliższą niedzielę przy okazji drugiego spotkania, na które serdecznie zapraszam — dodaje szkoleniowiec.

red. zico

m.partyga@gazetaolsztynska.pl