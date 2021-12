Motomikołaje już pędzą, by pomóc schronisku dla zwierząt

Jak co roku w Galerii Jeziorak odbędzie się akcja wspierająca Schronisko dla Zwierząt w Iławie, czyli Motomikołaje. Już teraz do specjalnej skrzyni przy wejściu można wrzucać karmę dla psów i kotów. A w sobotę, 4 grudnia, finał akcji – Motomikołaje.

Na terenie Galerii Jeziorak przy wejściu od strony Małego Jezioraka ustawiono już ogromną skrzynię, do której można wkładać karmę dla psów i kotów, podopiecznych schroniska. Finał akcji odbędzie się w sobotę 4 grudnia.

Od 13:00 do 15:00 na miejscu będą prezentowane psy gotowe do adopcji. – Wolontariusze i pracownicy schroniska będą opowiadać zainteresowanym o każdym z psiaków, może w ten sposób uda się znaleźć dla nich dom – mówi kierowniczka schroniska Aldona Zakrzewska.



Jakie atrakcje poza tym przygotowali organizatorzy?

Zmotoryzowani mikołaje

Słodycze dla najmłodszych

Malowanie twarzy, zaplatanie warkoczyków



Będzie można także przekazać datek na rzecz schroniska. W tym samym czasie zbiórka będzie prowadzona w hali sportowo-widowiskowej podczas meczu piłki siatkowej.

