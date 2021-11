Wypłata burmistrza Kopaczewskiego zwiększy się o ok. 6 tysięcy zł

Radni na ostatniej sesji rady miasta Iława zajęli się podjęciem uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia burmistrza. 1 listopada weszło w życie rozporządzenie w sprawie wynagrodzenia pracowników samorządowych. Zmieniło one minimalne stawki wynagrodzenia zasadniczego urzędników jednostek samorządu terytorialnego w związku z podwyżką płacy minimalnej.

Także iławski samorząd dostosował wynagrodzenia do nowego prawa. Zmiany wchodzą w życie z dniem uchwalenia, z mocą wsteczną od 1 sierpnia 2021 roku.



Według uchwały składniki wynagrodzenia burmistrza Dawida Kopaczewskiego są następujące:

wynagrodzenie zasadnicze: 8.344 zł

dodatek funkcyjny: 2.760 zł

dodatek specjalny: 3.331,20 zł

dodatek za wieloletnią pracę w wysokości 17% wynagrodzenia zasadniczego: 1.418 zł, wzrastający o 1% co rok, aż do 20%

Łącznie to 15.853,20 zł brutto.



Do tej pory, według obowiązującej od 26 listopada 2018 r. uchwały, Kopaczewski zarabiał 9.872 zł brutto (kwota to wzrastała co roku o 1 procent kwoty zasadniczej ze względu na wysługę lat).

W uzasadnieniu uchwały czytamy, że ustalenie wynagrodzenia burmistrza jest kompetencją rady miasta. Tymczasem 25 października 2021 r. pojawiło się rozporządzenie premiera w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych. Maksymalny poziom wynagrodzenia zasadniczego określono w nim (dla gmin od 15 do 100 tysięcy mieszkańców) na 10.430 zł, a maksymalną wysokość dodatku funkcyjnego na 3.450 zł.

Na sesji najpierw odczytano opinie stałych komisji rady. Komisja budżetu i finansów projekt tej uchwały zaopiniowała pozytywnie, przy jednym głosie przeciwnym, komisja oświaty – pozytywnie jednogłośnie,

Komisja problematyki społecznej także pozytywnie jednogłośnie.

Radna Anna Pogodowska pytała: – Co się stanie, jeśli byśmy dziś nie przyjęli uchwały podwyższającej pensję pana burmistrza? Co wiemy, że jest nakazane ustawą.

Mecenas Maciej Dalka odpowiedział: – Konieczność wynika ze zmiany ustawy i rozporządzenia (...). Nie wskazano terminu, w jakim te uchwały powinny zostać podjęte. Ale komentatorzy tych aktów prawnych wskazują, że powinno się to wydarzyć bezzwłocznie, na najbliższym posiedzeniu rady.

Gdyby nie została podjęta, wskazuje się, że organ, jakim jest rada miejska, byłby w bezczynności. Ewentualną drogą w takiej sytuacji byłaby skarga na bezczynność organu (...) – stwierdził mecenas zatrudniony przez Urząd Miasta.

Radny Edward Bojko pytał: – Dlaczego rząd na półtora roku przed wyborami decyduje za nas, ile my mamy poborów dać burmistrzom, wójtom itd? Ludzie mnie pytają, dlaczego aż tak duży skok. Na początku swojej kadencji rząd ujął 25 procent, a teraz jest znaczny skok. Ja nie mam nic przeciwko poborom pana burmistrza Kopaczewskiego czy kogokolwiek, ale to rząd decyduje za nas. My nie mamy nic do powiedzenia, bo mamy tylko przyklasnąć – zauważył Bojko.

Wiceprzewodniczący rady miasta Wojciech Szymański zwrócił się do radnego Bojko: – Zaczął pan swoje pytanie „dlaczego rząd”. To proszę to pytanie zadać rządowi, a nie nam.

Radny Ryszard Foryś zwrócił się do mecenasa: – Wypowiedział się pan na pytanie radnej o niepodjęciu uchwały. Odpowiedź była zrozumiała. Natomiast nie wypowiedział się pan o podjęciu tej uchwały niepopierającej te ustalenia.

Radny Bojko odpowiedział: – Ja panu radnemu Szymańskiemu pytania nie zadawałem. Ja pytanie retoryczne zadałem. Że znowu polityka decyduje o wielu rzeczach – dodał.

Przewodniczący rady Michał Młotek powiedział: – Nie wiem, czy jest potrzeba, by pan mecenas się ustosunkowywał. Pan radny Foryś, jak przy każdym innym projekcie uchwały, ma prawo zadecydować zgodnie ze swoim sumieniem.

Na tym dyskusja się skończyła. Radni przeszli zatem do głosowania. Siedemnastu radnych było za: Edward Bojko, Katarzyna Dzik, Stefan Hatała, Ewa Jackowska, Michał Kamiński, Zbigniew Miecznikowski, Michał Młotek, Dariusz Paczkowski, Anna Pogodowska, Elżbieta Prasek, Włodzimierz Ptasznik, Feliks Rochowicz, Dariusz Rozborski, Aneta Rychlik, Wojciech Szymański, Tomasz Woźniak, Martyna Wyżlic. Przeciw było trzech radnych: Ryszard Foryś, Andrzej Rykaczewski oraz Piotr Rykaczewski, nieobecny na sesji był Tomasz Sławiński.