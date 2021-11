IŁAWA || Wzrastają ceny za korzystanie z lodowiska

Wojciech Żmudziński, dyrektor Iławskiego Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji, które zarządza obiektem lodowiska, informuje, że są dwie przyczyny wzrostu cen biletów.

– Przede wszystkim regulacja – mówi dyrektor. – Ceny nie były zmieniane od dwóch lat, a porównując się z innymi miastami, stwierdziliśmy, że u nas jest wyjątkowo tanio.

Dyrektor wspomina także o drugim czynniku: – Możemy wpuszczać mniej ludzi, a obiekt trzeba utrzymać. Koszty utrzymania wzrosły, więc przyczyny są prozaiczne – dodaje.



Ceny biletów:



Bilet wstępu normalny na 45 minut: 10 zł



Bilet wstępu ulgowy na 45 minut: 5 zł

(do 1 grudnia to odpowiednio 7 i 4 zł)

Karnet na 10 wejść (normalny), 10x45 min: 80 zł

(do 1 grudnia: 60 zł)





Karnet na 10 wejść (ulgowy), 10x45 min: 40 zł

(do 1 grudnia: 30 zł)



Iławska Karta Dużej Rodziny - dla każdego członka rodziny (za okazaniem stosownego dokumentu): 5 zł

(do 1 grudnia 3 zł)

Nie zmienią się ceny za wypożyczenie i ostrzenie łyżew.



Wypożyczalnia łyżew: Jednorazowo 7 zł

Ostrzenie łyżew: 10 zł za parę

Bilet ulgowy przysługuje:

a) uczącym się dzieciom i młodzieży do 26 roku życia za okazaniem ważnej legitymacji

b) emerytom i rencistom za okazaniem stosownej legitymacji

c) kombatantom za okazaniem stosownej legitymacji

d) osobom niepełnosprawnym I i II stopnia oraz inwalidom za okazaniem stosownej legitymacji



Przypominamy też harmonogram wejść:

1. godz. 10 - 10:45

2. godz. 11 - 11:45

11:45 - 13 Przerwa techniczna (A)

3. godz. 13 - 13:45

4. godz. 14 - 14:45

14:45 - 16 Przerwa techniczna

5. godz. 16 - 16:45

6. godz. 17 - 17:45

17:45 - 19 Przerwa techniczna

7. godz. 19 - 19:45

8. godz. 20 - 20:45 (UWAGA: ta sesja odbywa się tylko w PIĄTKI i SOBOTY)



Jak informuje Iławskie Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji, lodowisko będzie funkcjonowało zgodnie z aktualnymi wytycznymi sanitarnymi. Obecnie to 75% standardowego obłożenia obiektu wynikającego z opisu technicznego. Oznacza to, że na tafli lodowiska może przebywać jednocześnie 45 osób. Do limitu tego nie są wliczane osoby, które okażą obsłudze zaświadczenie o szczepieniu przeciwko COVID-19. Taki dokument dostępny jest miedzy innymi na Internetowym Koncie Pacjenta.

Telefon na lodowisko - 785 432 111 (czynny w godzinach otwarcia lodowiska).