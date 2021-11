Będą darmowe szczepionki dla dorosłych iławian

Co należy zrobić, żeby się zaszczepić?

Wystarczy zgłosić się do wybranego, dowolnego punktu szczepień. Recepta nie jest potrzebna. Przed szczepieniem należy wypełnić oświadczenie, a następnie udać się na wizytę do lekarza kwalifikującego do zabiegu.

Na szczepienie powinny się zgłaszać osoby bez objawów ostrej infekcji i wysokiej gorączki. Nie trzeba robić przerwy pomiędzy szczepieniami np. przeciw Covid-19 i przeciw grypie.