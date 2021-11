Nie przestał być policjantem. Nietypowa interwencja w Stradomnie

To, że służba nigdy się nie kończy, pokazał funkcjonariusz Posterunku Policji w Kisielicach, który wracając ze służby, zatrzymał nietrzeźwego kierującego. Badanie stanu trzeźwości 24-latka wykazało 1,5 promila alkoholu w organizmie. Natomiast w Suszu policjanci zatrzymali kierującego bmw, którego światła pozycyjne świeciły na czerwono.

Postawą godną naśladowania wykazał się funkcjonariusz z Posterunku Policji w Kisielicach, post. Rafał Gancarz. Dziś (24 listopada) kilka minut po północy wracając ze służby funkcjonariusz zauważył samochód, który znajdował się w przydrożnym rowie. Do sytuacji doszło w Stradomnie w gminie Iława. Policjant podejrzewał, że kierowca może być pod wpływem alkoholu i o wszystkim poinformował oficera dyżurnego. W trakcie czynności okazało się, że przypuszczenia funkcjonariusza były słuszne. Bo nie tylko kierowca, ale również pasażer był pod wpływem alkoholu. Mężczyźni zostali zatrzymani i osadzeni w policyjnej celi. Zebrany materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie 24–latkowi zarzutów, do których się przyznał. Okazało się jeszcze, że mężczyzna kierował samochodem, nie posiadając do tego uprawnień.

Natomiast w Suszu policjanci zatrzymali do kontroli drogowej kierującego bmw, gdyż zauważyli, że pojazd ten miał światła pozycyjne przednie o nieprawidłowej barwie - były koloru czerwonego. W trakcie czynności okazało się, że to nie jedyne przewinienie mężczyzny. 24–latek posiadał również aktywny zakaz kierowania pojazdami mechanicznymi.

Teraz obaj mężczyźni za swojego zachowania będą tłumaczyć się przed sądem.



Rafał Gancarz od roku jest posterunkowym. Mieszka w Iławie. Jego tata Piotr również był policjantem. Służył w Iławie.