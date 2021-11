Wyjątkowa sesja: Nasza Dziewczyna Lata jako Kleopatra

Pamiętacie naszą Dziewczynę Lata 2021? Zaaranżowana przez nas współpraca Magdaleny Nowickiej i fotografki Agnieszki Aptowicz podczas sesji fotograficznej zaowocowała... kolejnymi sesjami.

Przedstawiamy efekty jednej z nich. – Od pewnego czasu chodziło mi po głowie stworzenie portretu Kleopatry. Do tej pory nie mogłam znaleźć modelki. Aż tu nagle na horyzoncie, za sprawą Gazety Iławskiej, pojawiła się Magda – opowiada Agnieszka Aptowicz. – Zapraszam do naocznego ocenienia, czy udało nam się tę Kleopatrę odwzorować chociaż w minimalnym stopniu.

– Makijaż zrobiła mi koleżanka Ewelina Grzelka. Sesja trwała chwilkę ponad godzinę, pracowałyśmy w studiu u Agnieszki – opowiada Magdalena. – Ciekawa sprawa, tak się wcielić w jakąś postać. I oczywiście muszę dodać, że Agnieszka jest moją ulubioną fotografką – śmieje się modelka.

Magdalena na co dzień pracuje w butiku. Bardzo lubi pozować do zdjęć.

Z racji wykonywanego zawodu Magdalena interesuje się modą. Jej "konik" to zwierzęta. Najbardziej lubi psy, sama ma dwa yorki. Plebiscyt Dziewczyna Lata był pierwszym konkursem, w którym startowała. I od razu, głosami Czytelników, wygrała. Nagrodę wręczyliśmy podczas gali innej naszej zabawy – Plebiscytu Sportowego Gazety Iławskiej.

Udało nam się ją wówczas mocno zaskoczyć. Przybyła bowiem na galę jako osoba towarzysząca z Danielem "Wajsem" Weisgerberem. Wykorzystaliśmy to, by zrobić jej niespodziankę! Kiedy już jej partner (jako jeden z laureatów plebiscytu) zszedł ze sceny, poprosiliśmy na nią Magdalenę. Była zupełnie zaskoczona, że postanowiliśmy wręczyć jej upominek.

Otrzymała od nas oprawione zdjęcie wykonane przez Agnieszkę Aptowicz w ramach sesji w trakcie trwania plebiscytu oraz voucher na pielęgnację dłoni.



Kleopatra od wieków fascynuje artystów. Była ostatnią królową hellenistycznego Egiptu, panującą w latach 51–30 p.n.e. Nosiła tytuły: Królowa, Nowa Bogini, Bogini Miłująca Ojca, Bogini Miłująca Ojczyznę. W kulturze przedstawia się ją jako kobietę niebywałej urody, o ciemnych włosach i niezbyt jasnej skórze.