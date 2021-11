Kontrola była rutynowa, ale stan samochodów – "wyjątkowy"

Jak mówi asp. Joanna Kwiatkowska, rzeczniczka iławskiej policji, kontrole drogowe są rutynową czynnością policjantów patrolujących powiat iławski. – Dzięki takim działaniom funkcjonariusze są w stanie czuwać nad bezpieczeństwem. Dotyczy to zarówno podróżujących, jak i pojazdów, którymi poruszają się po naszym terenie. Podczas takich kontroli mundurowi wyeliminowali z ruchu drogowego kolejnych nieodpowiedzialnych kierujących – dodaje rzeczniczka.

Wczoraj (22 listopada) kilka minut po godzinie 7:00 na jednej z iławskich ulic policjanci zatrzymali do kontroli drogowej kierującego oplem. Mężczyzna przekroczył prędkość w terenie zabudowanym, miał niesprawne oświetlenie oraz zapomniał zapiąć pasy bezpieczeństwa. Funkcjonariusze wylegitymowali 30-latka, sprawdzili w policyjnych systemach oraz skontrolowali jego stan trzeźwości. Okazało się, że nie były to jedyne przewinienia kierującego, gdyż 30-latek prowadził samochód, mając 0,3 promila alkoholu w organizmie. Policjanci zatrzymali prawo jazdy mężczyźnie.

Natomiast w Suszu funkcjonariusze zatrzymali do kontroli drogowej kierującego volkswagenem. Okazało się, że 29–latek jechał samochodem, pomimo braku do tego uprawnień z niesprawnym tylnym oświetleniem i dodatkowo samochód nie miał wymaganych badań technicznych. Mężczyzna za popełnione wykroczenia został ukarany mandatami.