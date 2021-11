Kasia i Queen na kanapie w telewizyjnym Dzień Dobry TVN

Na słynnej kanapie w studiu telewizyjnym porannego programu Dzień Dobry TVN usiadła niedawno pochodząca z naszych okolic Katarzyna Widźgowska, obecnie mieszkanka Warszawy. Okazją była rocznica śmierci Freddiego Mercury'ego, którego Katarzyna jest ogromną fanką.

– Dzień Dobry TVN tworzy cykl materiałów dotyczących zbliżającej się 30. rocznicy śmierci wokalisty zespołu Queen – opowiada. – To ważna, bo okrągła rocznica. Z tej okazji zwrócono się do nas jako Polskiego Fanklubu Queen z zaproszeniem do studia. A że ja się w fanklubie zajmuję działką public relations, poza tym interesuję się mediami, naturalną była moja wizyta – mówi dziś. Jednak jeszcze przez dwa dni przed emisją bardzo się tym występem stresowała. Trzeba było jednak zastąpić prezeskę fanklubu. Na szczęście na kanapie nie zasiadła sama. Obok była Dominika Ziemińska, koleżanka z fanklubu, która projektuje ubrania inspirowane Freddiem.

Stres był, bo program na żywo





W studiu



Wcześniej obie panie przygotowywano do rozmowy, bo wywiad miał być przecież na żywo. – Pytania na antenie padły trochę inne, niż te ustalone. Czas szybko płynął, dlatego nie zdążyłyśmy opowiedzieć o wszystkim, o czym chciałyśmy – opowiada Kasia, która ma na koncie doświadczenie w mediach, głównie lokalnych. – Drugim gościem na żywo, który mówił na ten sam temat, był piosenkarz Krzysiek Zalewski. Trochę mu przerywałam – śmieje się Kasia. Niestety, z Zalewskim łączenie było on-line. – Gdybyśmy siedzieli obok siebie, to pewnie byśmy sobie jeszcze porozmawiali, bo uwielbiam gościa! – opowiada Katarzyna. – Jemu też zdarzyło się grać na koncertach utwory zespołu Queen i też bardzo lubi ten zespół. Byłam zestresowana, bo to jednak program na żywo – wspomina. – Ogromna oglądalność! Studio mniejsze, niż się wydaje na ekranie telewizora.Przesympatyczna pani wydawczyni, która tworzy na planie miłą atmosferę. Ogromna ekipa produkująca program. I do tego prowadzący. Akurat trafiłyśmy na Filipa Chajzera i Małgorzatę Ohme – opowiada Katarzyna.