GMINA KISIELICE || Mężczyzna zginął przygnieciony przez ciągnik

Do tragicznego wypadku doszło w gminie Kisielice. Krótko przed północą z 20 na 21 września służby wezwano do przygniecionego ciągnikiem mężczyzny.

We wsi Biskupiczki w gminie Kisielice ubiegłej nocy (z 20 na 21 września) ciągnik przygniótł mężczyznę. Podczas wykonywania prac polowych, a konkretnie w trakcie orki, mężczyzna został przyciśnięty do ramy traktora przez uniesiony pług. Na miejsce wezwano służby, w tym trzy jednostki OSP i jeden samochód jednostki ratowniczo-gaśniczej. Resuscytację prowadzili policjanci, jednak nie udało się uratować mężczyzny i stwierdzono zgon 57-latka. Prokuratura nie będzie prowadziła śledztwa w tej sprawie. Jak informuje st. asp. Joanna Kwiatkowska, rzecznik prasowa KPP Iława, stwierdzono, że był to nieszczęśliwy wypadek.



