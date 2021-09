Zmiany w kadrze są znaczne. Szczypiorniści Jezioraka rozpoczynają kolejny sezon w II lidze

Poprzedni sezon nie był udany dla iławskiej ekipy szczypiorniaka, o czym w Jezioraku dobrze wiedzą. Zespół zajął zaledwie ósme miejsce w 10-zespołowej lidze. Apetyt na więcej w nowych rozgrywkach jest więc zrozumiały, stąd zmiany, czyli potencjalne wzmocnienia kadry. Akurat zmiany nie trzeba było przeprowadzać na stanowisku trenera — w Jezioraku nie ukrywają, że cieszą się z pozostania Marka Woronowicza.

— Marek Woronowicz zostaje w Iławie na kolejny sezon! — poinformował Iławski Klub Sportowy 17 września. — Nazwiska tego doświadczonego szkoleniowca kibicom piłki ręcznej nie trzeba przedstawiać. W swojej trenerskiej karierze prowadził między innymi zespoły z Kwidzyna czy Elbląga. W poprzednich rozgrywkach wraz z naszym zespołem zajął odległe ósme miejsce w II lidze. Jesteśmy przekonani, że poczynione transfery pozwolą trenerowi oraz nam na walkę o najwyższe cele — czytamy w komunikacie sekcji piłki ręcznej iławskiego Jezioraka.

A więc trener zostaje, za to znacząco zmieniła się kadra. Z zespołu odeszło trzech zawodników, za to dołączyło aż dziesięciu nowych: Tomasz Zembrzycki, Kacper Werra, Jan Dembowski, Filip Szczawiński, Karol Cichocki, Bartosz Prietz, Jakub Jaworski, Dawid Jadanowski, Patryk Dembowski i Patryk Żurawski. Są to gracze pochodzący i grający wcześniej w klubach z Grudziądza, Ryjewa, Brodnicy.

— Treningi rozpoczęliśmy w połowie sierpnia. Zespół podczas zajęć wygląda bardzo dobrze. Pytanie teraz, jak będzie prezentował się w lidze i wogóle, w trakcie meczu— zastanawia się trener Marek Woronowicz, a na myśli ma fakt, że jego zespół nie rozegrał ani jednego sparingu przed startem ligi.

— Jakoś tak zawsze się składało, że nie mogliśmy zorganizować gry kontrolnej. Graliśmy więc gierki wewnętrzne — tłumaczy szkoleniowiec.

Tak właściwie, to II liga już zaczęła sezon — w ostatni weekend 18 i 19 września doszło do pierwszych spotkań. Iławianie jednak pierwszy bój o punkty rozegrają w najbliższą sobotę 25 września, kiedy to zagrają na wyjeździe z rezerwami Szczypiorniaka Olsztyn (pierwszy zespół tego klubu po poprzednim sezonie uzyskał awans do I ligi).

— To będzie na pewno trudny mecz z wymagającym rywalem i nie ma tu znaczenie fakt, że to drugi zespół olsztyńskiego I-ligowca. Trener Konstanty Targoński zawsze tak przygotowuje swoje drużyny, że walczą na maksa, bez względu na wszystko — zauważa trener Marek Woronowicz.

Trzy dni później, we wtorek 28 września Jeziorak zagra po raz pierwszy na swoim terenie: w hali miejskiej podejmie AZS UMK Toruń (zaległy mecz z 1. kolejki, początek o 19.30). Natomiast w sobotę 2 października, także w Iławie, Jeziorak zagra z MKS-em II Grudziądz.

Kadra IKS JEZIORAK IŁAWA na sezon 2021/2022:

BRAMKARZE:

Marcin Prorok

Grzegorz Dudek

Mateusz Zakrzewski

Michał Pająk

SKRZYDŁOWI:

Tomasz Zembrzycki (poprzedni klub: MKS Brodnica)

Kacper Werra (MTS Kwidzyn)

Jan Dembowski (USAR Kwidzyn)

Filip Szczawiński (MKS Brodnica)

Robert Samel

Igor Resztęborski

Jakub Węglerski

Jakub Minder

Łukasz Kamiński

ROZGRYWAJĄCY:

Karol Cichocki (MKS Brodnica)

Bartosz Prietz (AZS UMK Toruń)

Jakub Jaworski (MKS Brodnica)

Dawid Jadanowski (MKS Brodnica)

Patryk Dembowski (USAR Kwidzyn)

Łukasz Jaworowski

Karol Kosobud

Krzysztof Szajkowski

OBROTOWI:

Patryk Żurawski (MKS Brodnica)

Maciej Malinowski

Mateusz Trautsolt

Z NIMI W II LIDZE ZMIERZY SIĘ JEZIORAK IŁAWA:

Autoinvest Wybrzeże Gdańsk

AZS Fahrenheit Gdańsk

Sambor Latocha Agropom Tczew

Pogoń Handball Szczecin

Handball Czersk

AZS UMK Toruń

Szczypiorniak II Olsztyn

AZS UKW Bydgoszcz

Jedynka Kodo Morąg

BSMS Bartoszyce

MKS II Grudziądz

