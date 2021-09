Darmowe badanie piersi w październiku w Iławie, Suszu, Lubawie, Zalewie i Kisielicach

Zbliża się październik - Miesiąc Świadomości Raka Piersi, w którym obchodzony jest Europejski Dzień Walki z Rakiem Piersi, najczęściej diagnozowanym nowotworem u kobiet. Powiedzenie „lepiej zapobiegać niż leczyć” nabiera w tym okresie szczególnego znaczenia.



Rak piersi nie wybiera

W Polsce od 2006 roku realizowany jest Program Profilaktyki Raka Piersi, skierowany do Pań w wieku od 50 do 69 lat. Jego założeniem jest przebadanie jak największej populacji Polek, tak aby wykryć potencjalną chorobę na najwcześniejszym etapie, a tym samym obniżyć wskaźnik umieralności z powodu raka piersi do poziomu osiągniętego w przodujących w tym zakresie krajach Unii Europejskiej. Dotychczasowe wyniki realizacji programu nie są satysfakcjonujące. Mimo, że mammografia jest najbardziej skuteczną metodą wykrywania raka piersi u kobiet powyżej 40 roku życia i najskuteczniejszym badaniem przesiewowym u kobiet w przedziale wiekowym 50–69 lat, w 2021 roku z bezpłatnych badań mammograficznych skorzystało zaledwie niewiele ponad 34 % uprawnionych pań.



Wcześnie wykryty nowotwór umożliwia natychmiastowe, skuteczne leczenie oraz daje niemal 100% gwarancję powrotu do zdrowia. Mammografia pozwala na wykrycie zmian bezobjawowych w bardzo wczesnym etapie rozwoju, kiedy nie są one wyczuwalne podczas samokontroli piersi lub badań palpacyjnych.

Już w październiku w naszej okolicy dostępny będzie mobilny mammograf.



Zalewo – 8 października 2021 w godzinach od 8.00 do 15.00 na placu nad jeziorem, obok muszli koncertowej, ul. Kolejowa

Lubawa – 8 października 2021 w godzinach od 8.00 do 15.00 i 11 października 2021 w godzinach od 11.00 do 17.00 przy Miejskim Ośrodku Zdrowia, ul. Rzepnikowskiego 20





Kisielice – 11 października 2021 w godzinach od 11.00 do 17.00 przy Urzędzie Miasta, ul. Daszyńskiego 5

Susz – 12 października 2021 w godzinach od 11.00 do 17.00 i 13 października 2021 w godzinach od 10.00 do 16.00 przy Przychodni Zdrowia, ul. Wybickiego 9





Iława – 13 października 2021 w godzinach od 11.00 do 17.00 i 14 października 2021 w godzinach od 10.00 do 16.00 przy Centrum Turystyczno-Rekreacyjnym, ul. Biskupska 2



Dla kogo badanie?

W badaniach mogą uczestniczyć panie w wieku od 50 do 69 lat, które są ubezpieczone i nie miały wykonanej mammografii w ciągu ostatnich 24 miesięcy lub są w grupie ryzyka i w roku poprzedzającym otrzymały pisemne wskazanie do wykonania ponownej mammografii po upływie 12 miesięcy.

Programem nie są objęte panie, u których już wcześniej zdiagnozowano zmiany nowotworowe o charakterze złośliwym w piersi. Badanie jest bezpłatne, finansowana przez NFZ i nie wymaga skierowania lekarskiego.

Rejestrować można się pod nr tel. 58 666 24 44 lub na www.mammo.pl/formularz. W celu weryfikacji uprawnień do badania przed połączeniem telefonicznym należy przygotować dowód osobisty. Na badanie prosimy zabrać ze sobą zdjęcia z poprzednich mammografii, o ile nie były one wykonane w pracowni LUX MED.



Na badanie należy się stawić w maseczce ochronnej i w czasie wyznaczonym podczas rejestracji.