Kolejny sukces Optimistkarzy iławskiego klubu żeglarskiego

Zawodniczki i zawodnicy SSW MOS Iława w ostatni weekend (11-12 września) zaliczyli znakomite starty. Swoją niemałą cegiełkę dołożyli do tego najmłodsi adepci sztuki żeglarskiej z grupy B klasy Optimist, którzy startowali w Olsztynie.

— Zakończyły się kolejne bardzo udane regaty podopiecznych trenera Michała Maśkiewicza, czyli naszych Optimistarzy z grupy B — czytamy na stronie facebookowej Stowarzyszenia Sportów Wodnych MOS Iława.

W Olsztynie odbyły się Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików w żeglarstwie 2021. Startowali w nich zawodnicy z województwa warmińsko-mazurskiego i podlaskiego.

Po sześciu wyścigach wśród dziewcząt bezapelacyjnie zwyciężyła Julka Agnieszczak, która w żadnym wyścigu nie spadła poniżej trzeciego miejsca, a połowę z nich wygrała. Świetnie też wypadły jej koleżanki meldując się w pierwszej dziesiątce: Ania Wasielewska regaty zakończyła na 7. miejscu, a Agata Kowalska na 10.

— Najmłodsza z drużyny, Kasia Liedtke, walczyła bardzo ambitnie i zajęła 23. miejsce. Wśród chłopców wszyscy nasi zawodnicy zakończyli zawody w pierwszej dziesiątce. Na najniższym stopniu podium stanął Natan Dziedziak, szósty był Janek Wilk, ósmy Franek Klusek, a dziesiąty Olek Nadolski. Wszystkim naszym zawodnikom oraz trenerowi serdecznie gratulujemy! — czytamy w relacji zamieszczonej na faceboku SSW MOS Iława.

— Muszę przyznać, że moi podopieczni spisali się w Olsztynie bardzo dobrze, pomimo ciężkich, wymagających warunków pogodowych — mówi "Gazecie Iławskiej" Michał Maśkiewicz, trener młodych żeglarzy z Iławy.

— Julka o zwycięstwo walczyła do samego końca, pozostali także spisali się dobrze. No może Janek Wilk mógł popłynąć trochę lepiej, jednak już nie ma co tego rozpamiętywać. Trzeba myśleć o kolejnych startach — dodaje szkoleniowiec.

