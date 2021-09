Alarm bombowy w szkołach powiatu iławskiego! Do podobnych zgłoszeń doszło w całym województwie

Do policji oraz straży pożarnej dotarła dzisiaj rano (czwartek 16 września) wiadomość, od nieustalonej na razie osoby lub osób, o podłożeniu ładunków wybuchowych na terenie powiatu iławskiego.

— Jak się okazuje, do podobnych zgłoszeń doszło na terenie całego województwa warmińsko-mazurskiego — mówi asp. Joanna Kwiatkowska, rzeczniczka prasowa iławskiej policji, która dodaje, że to nie pierwszy taki przypadek, gdy w tym samym momencie do służb ratunkowych z całego województwa, dotarła niemal identyczna informacja. Różnicą w wiadomościach przesłanych pocztą elektroniczną jest adres placówki oświatowej oraz rodzaj podłożonego ładunku.

— Do naszej komendy dotarł e-mail dotyczący dwóch szkół z terenu powiatu iławskiego. W jednej z nich miało dojść do pozostawienia zbiornika z gazem bojowym, natomiast w innej, według informującego, eksplozji miał ulec ładunek wybuchowy schowany w plecaku — dodaje oficer prasowa komendy powiatowej policji w Iławie.

Straż pożarna oraz policja ruszyły na miejsce, aby sprawdzić na ile realne jest zagrożenie, jednak prawdopodobnie są to fałszywe alarmy. Jedno ze zgłoszeń dotyczy szkoły podstawowej w Gałdowie.

zico

m.partyga@gazetaolsztynska.pl