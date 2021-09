PO WEEKENDZIE || Na drogach było niebezpiecznie

Pierwszego z nieodpowiedzialnych kierujących zatrzymali policjanci w piątek (10 września) po zgłoszeniu przez świadka. Zgłaszający oświadczył, że kierowca jedzie slalomem i możliwe, że jest pod działaniem alkoholu. Jak się okazało przypuszczenia świadka były słuszne. Badanie wskazało, że 36–latka kierowała peugeotem, mając ponad 1,5 promila alkoholu w organizmie. Funkcjonariusze zatrzymali prawo jazdy kobiecie, a samochód przekazali osobie wskazanej przez nią.

Tymczasem w Jędrychowie policjanci iławskiego ruchu drogowego podczas pomiaru prędkości zatrzymali 56–latka. Mężczyzna jechał mazdą w terenie zabudowanym z prędkością 106 km/h. Mieszkaniec Grudziądza stracił prawo jazdy na najbliższe 3 miesiące, jego konto powiększyło się o 10 punktów karnych i został ukarany mandatem.

Kolejnego nieodpowiedzialnego kierującego zatrzymali policjanci w sobotę (11 września) w Suszu. W trakcie czynności mundurowi ustalili, że 56-latek kierował motorowerem, mając 1,4 promila alkoholu w orgazmie. Jak się okazało, mężczyzna jechał motorowerem, który nie miał aktualnych badań technicznych i wiózł nim jeszcze pasażerkę.

Dwie godziny później policjanci zatrzymali do kontroli drogowej kierującego renaultem, który nie posiadał przedniej tablicy rejestracyjnej. Okazało się, że auto również nie posiada tylnej tablicy rejestracyjnej. Policjanci wylegitymowali kierującego oraz skontrolowali, czy nie prowadził pojazdu pod wpływem alkoholu bądź narkotyków. Wstępnie ustalono, że 18–latek kierował samochodem, będąc pod wpływem amfetaminy i opiatów, a w pojeździe policjanci ujawnili pudełko z suszem roślinnym. Funkcjonariusze zatrzymali prawo jazdy mieszkańcowi gminy Kisielice, po czym osadzili go w policyjnej celi. Zebrany materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie mu zarzutów, do których się przyznał.

Natomiast przed 19:00 policjanci zatrzymali do kontroli drogowej kierującego rowerem. W trakcie czynności okazało się, że 40–latek kierował jednośladem, mając 1,5 promila alkoholu w organizmie. Jak ustalili policjanci, to nie było jedyne przewinienie mieszkańca gminy Iława. Mężczyzna ma już na swoim koncie aktywny sądowy zakaz kierowania rowerami.

O kolejnym nieodpowiedzialnym kierującym policjantów poinformował również świadek. Zgłaszający oświadczył, że z samochodu przed jednym ze sklepów wysiadał mężczyzna, a jego zachowanie może wskazywać, że jest pod działaniem alkoholu. Policjanci natychmiast pojechali na miejsce. Okazało się, że 51–latek był trzeźwy, ale za to samochód miał zatrzymany dowód rejestracyjny za brak badań technicznych i nie miał obowiązkowego ubezpieczenia OC.



Policja przypomina!

Nawet niewielka dawka alkoholu sprawia, że działanie naszych zmysłów jest zaburzone, a pole widzenia ograniczone. Osoba pod wpływem alkoholu ma problem z oceną odległości i prędkości, puszczają „hamulce”, zatraca się instynkt samozachowawczy, a także rośnie skłonność do brawury na drodze.



oprac. eka / KPP Iława

