20-latek pobił znajomego, bo ten nie oddał mu pieniędzy na czas

Policjanci z Iławy wspólnie z prokuraturą prowadzili dochodzenie przeciwko 20-latkowi. Z ustaleń śledczych wynikało, że sprawca poprzez stosowanie przemocy zmusił pokrzywdzonego do zwrotu wierzytelności.

— Kiedy pokrzywdzony szedł jedną z ulic w mieście, podjechał do niego samochód. Wysiadł z niego znajomy pokrzywdzonego, po czym zaczął go kopać i zabrał mu telefon komórkowy — relacjonuje asp. Joanna Kwiatkowska, oficer prasowa komendy powiatowej policji w Iławie.

— Mieszkaniec powiatu iławskiego pożyczył od sprawcy pieniądze, których nie zwrócił w terminie. Mundurowi w trakcie czynności ustalili, że przestępstwa dokonał 20-latek, po czym zatrzymali go i osadzili w policyjnej celi. Zebrany materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie zarzutu mężczyźnie — dodaje rzeczniczka prasowa iławskiej policji.

Kodeks karny art. 191. mówi o tym, że:

— § 1. Kto stosuje przemoc wobec osoby lub groźbę bezprawną w celu zmuszenia innej osoby do określonego działania, zaniechania lub znoszenia, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

— § 1a. Tej samej karze podlega, kto w celu określonym w § 1 stosuje przemoc innego rodzaju uporczywie lub w sposób istotnie utrudniający innej osobie korzystanie z zajmowanego lokalu mieszkalnego.

— § 2. Jeżeli sprawca działa w sposób określony w § 1 w celu wymuszenia zwrotu wierzytelności, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

red

ilawa@gazetaolsztynska.pl

źródło: KPP Iława