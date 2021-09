Jeziorak – Lechia Gdańsk, czyli zmieniony rozkład jazdy na piłkarski weekend

Do spotkania Jeziorak – Lechia miało dojść w 2020 roku, kiedy to w rzeczywistości iławski klub sportowy miał swoje 75. urodziny. Pandemia przełożyła jednak mecz na wrzesień 2021. Początek towarzyskiego pojedynku o 15.00.

Kibice Jezioraka i całe środowisko piłkarskie Iławy i okolicy zastanawiają się, jak na formę, a przede wszystkim na morale drużyny wpłyną ostatnie budzące duże kontrowersje wydarzenia, a chodzi oczywiście o pożegnanie się z trenerem Wojciechem Figurskim i o okoliczności tego rozstania.

Tak czy inaczej, na trenerskiej ławce Jezioraka zasiądzie dzisiaj Wojciech Tarnowski, który tym samym wraca do biało-niebieskich z ulicy Sienkiewicza. Fani nie martwią się dzisiejszą rywalizacją z Lechią, bardziej są ciekawi, jak zespół – po zmianie szkoleniowca – będzie spisywał się w lidze. Co ciekawe, do trenerskich zmian doszło także w Lechii. Piotra Stokowca zastąpił niedawno Tomasz Kaczmarek.

Poniżej rozkład jazdy drużyn z powiatu iławskiego na ten weekend, od III ligi do B klasy.

SOBOTA 4 WRZEŚNIA

15.00: Jeziorak Iława – Lechia Gdańsk, mecz towarzyski z okazji 75-lecia Jezioraka

15:30: LZS Fijewo – Żak Jamielnik (B klasa)

16.00: Motor Lubawa – Błękitni Pasym (IV liga)

16.00: Czarni Rudzienice – Grunwald Gierzwałd (klasa okręgowa)

16.00: Osa Ząbrowo – Orzeł Ulnowo (A klasa)

17.00: Znicz Biała-Piska – GKS Wikielec (III liga)

17.00: Unia Susz – MKS Miłakowo (klasa okręgowa)

17.00: Ewingi Zalewo – Tęcza Miłomłyn (klasa okręgowa)

17.00: MKS Działdowo – LZS Frednowy (A klasa)

17:00: KS Mroczno – Avista Łążyn (A klasa)

17:00: Wel Lidzbark Welski – Jordan Kazanice (A klasa)

17:00: Huragan Byszwałd – Zamek Szymbark (B klasa)

17:00: Olimpia Kisielice – Drewneks Sampława (B klasa)



NIEDZIELA 5 WRZEŚNIA



14:00: Wicher Gwiździny – Torpeda Rożental (B klasa)

16:00: Orzeł Janowiec Kościelny – Constract Lubawa (A klasa)

17.00: Mały Jeziorak Iława – Wel Bratian (B klasa)

