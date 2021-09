Regaty O Błękitną Wstęgę Jezioraka już w ten weekend. Zapisz swoją załogę

Program regat O Błękitną Wstęgę Jezioraka 2021

3 września 2021 (piątek)

godz. 19:00 - 22:00 - przyjmowanie zgłoszeń do regat w biurze regat "Pod Omegą" ul. Sienkiewicza 24 w Iławie

4 września 2021 (sobota)

godz. 8:00 – 9:00 ZGŁOSZENIA.

godz. 9:30 – Otwarcie regat i odprawa sterników.

godz. 10:45 – Start do I wyścigu „O Błękitną Wstęgę Jezioraka 2021" na trasie Iława – Siemiany oraz krótkie wyścigi w klasach na rozlewisku Siemiańskim

godz. 18:00 – obiadokolacja dla uczestników regat - KURKA WODNA w Siemianach

godz. 19:00 - Koncert zespołu THE FLONDERS - Kurka Wodna w Siemianach

około godz. 21:00 Niespodzianka dla uczestników regat

5 września 2021 (niedziela)

godz. 9:30 – Odprawa sterników - Scena przy Ekomarinie w Siemianach

godz. 10:30 – Start do kolejnego wyścigu na rozlewisku Siemiańskim

godz. 12:00 – Start do ostatniego wyścigu na trasie Siemiany – Iława

godz. 16:00 – Zamkniecie linii mety

godz. 17:00 – Zakończenie i ogłoszenie wyników regat "Pod Omegą" ul. Sienkiewicza 24