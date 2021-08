Mamy nowego w B klasie. Mały Jeziorak zaczyna od najniższej ligi [rozkład jazdy na piłkarski weekend]

Przed nami kolejny weekend pełen piłkarskich emocji. Tradycyjnie prezentujemy rozkład jazdy drużyn z powiatu iławskiego grających od III ligi do B klasy. No właśnie – ostatnia z tych lig dzisiaj i jutro (sobota, niedziela – 28, 29 sierpnia) zaczyna sezon 2021/22.

Nowym w B klasie, o którym informujemy w tytule, jest UKS Mały Jeziorak Iława, a więc klub nastawiony na szkolenie młodych adeptów futbolu. Mały Jeziorak po raz pierwszy w swej historii wystawia zespół do rozgrywek seniorskich, jednak celem nie są sportowe sukcesy tej akurat drużyny, lecz dalsze szkolenie i – jak to mówi trener tej ekipy Tomasz Wojewoda – zbieranie szlifów przez młodych wychowanków klubu z Iławy, jednak już w seniorskiej piłce.

– Zgłaszając drużynę do B klasy myśleliśmy zwłaszcza o ograniu juniorów ze starszymi kolegami. Następnym krokiem, wykonanym za pół roku, może za rok, będzie przejście tych piłkarzy do silniejszych klubów. Bo to właśnie jest główny cel prowadzenia naszego klubu: szkolenie młodych piłkarzy, a następnie ich transfer do mocniejszych drużyn – tłumaczy Tomasz Wojewoda.

Wśród starszych kolegów, od których juniorzy młodsi MJ mają się uczyć, jest m.in. Tomasz Zakierski, Tomasz Szpadkiewicz, Krzysztof Furmański, Adam Jankowski, Nikodem Podliński i Tomasz Galas.

>> Sprawdzamy, jak wygląda piłkarski rozkład jazdy drużyn z pow. iławskiego na ten weekend, od III ligi do B klasy. Rozkład tradycyjnie jest chronologiczny, z uwzględnieniem klasy rozgrywkowej.

SOBOTA 28 SIERPNIA

14.00: GKS Wikielec - Lechia Tomaszów Maz. (III liga)

16.00: Jeziorak Iława - Pisa Barczewo (IV liga)

16.00: DKS Dobre Miasto - Motor Lubawa (IV liga)

16.00: Orzeł Ulnowo - Orzeł Janowiec Kościelny (A klasa)

16:00: Jordan Kazanice – MKS Działdowo (A klasa)

16:00: Torpeda Rożental – LZS Fijewo (B klasa)

16:00: Wel Bratian – Huragan Byszwałd (B klasa)

17.00: Drwęca Nowe Miasto Lubawskie - Ewingi Zalewo (klasa okręgowa)

17.00: Płomień Turznica - Czarni Rudzienice (klasa okręgowa)

NIEDZIELA 29 SIERPNIA

14.00: Grunwald Gierzwałd - Unia Susz (klasa okręgowa)

14.00: LZS Frednowy - Osa Ząbrowo (A klasa)

14:00: Żak Jamielnik - Drewneks Sampława (B klasa)

15:00: Avista Łążyn – Iskra Narzym (A klasa)

16:00: Constract Lubawa – KS Mroczno (A klasa)

16.00: Mały Jeziorak - Olimpia Kisielice (B klasa)

16.00: GKS Szymbark - Wicher Gwiździny (B klasa)

