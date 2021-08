Zaadoptujesz psa? Licz na zwolnienie z opłat

Iławscy urzędnicy przygotowali projekt uchwały, dzięki której mieszkaniec, po zaadoptowaniu psa ze schroniska, nie będzie musiał zapłacić tzw. podatku od psa.

Będzie to zwolnienie od opłaty jednorazowe i dotyczące tego roku, w którym psa adoptowano. Miałaby to być forma zachęcenia mieszkańców do wzięcia do domu czworonożnego przyjaciela.

Opłata za posiadanie jednego psa wynosi 50 zł rocznie od osób fizycznych mieszkających w budynkach jednorodzinnych i 70 zł rocznie od osób fizycznych mieszkających w budynkach wielorodzinnych.

W tej chwili w iławskim Schronisku dla bezdomnych zwierząt przebywa ok. stu psów.

Edyta Kocyła-Pawłowska

e.kocyla@gazetaolsztynska.pl