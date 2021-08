Zespoły z Frednowych i Wikielca grały w pucharze. Znamy wszystkie wynik II rundy WPP

LZS Frednowy — GKS Wikielec 0:6 (0:2)

0:1 — Sergio Carbajal, 0:2 — Żarejko, 0:3, 0:4 — Bartkowski, 0:5 — Rytelewski, 0:6 — Bartkowski,

Większość spotkań II rundy WPP rozegrano w poprzednim tygodniu, do zakończenia serii pozostało jednak kilka meczów.

W pucharowych derbach powiatu iławskiego, a nawet gminy Iława, A-klasowy LZS Frednowy podejmował na swoim terenie III-ligowy GKS Wikielec (nie tak dawno jeszcze zespół z Frednowych był drugą drużyną "GieKSy"). Wynik wskazuje na to, że pojedynek zdecydowanie wygrali będący faworytami goście, którzy tym samym przeszli do kolejnej fazy Wojewódzkiego Pucharu Polski. A ta rozegrana zostanie 11 listopada, wcześniej jednak poznamy pary III rundy.

— Cieszy zwycięstwo, nieważne z jakim przeciwnikiem się gra, to chce się wygrywać. Cieszę się, że przechodzimy do kolejnej rundy — powiedział po meczu trener GKS-u, Łukasz Suchocki, który pucharowy mecz z drużyną z A klasy potraktował trochę jako kolejny trening.

— To była dobra jednostka treningowa, chłopacy przyzwoicie podeszli do tego spotkania, tak jak należy — dodawał szkoleniowiec w rozmowie z klubowymi mediami.

Kontuzji w pucharowym meczu z LZS-em doznał boczny obrońca GKS-u Szymon Jajkowski. — Wygląda to dość poważnie — przyznaje Suchocki.

W najbliższej kolejce, już ligowej, drużyna z Frednowych podejmie na swoim terenie Osę Ząbrowo, a więc mamy kolejne derby gminy Iława. Do meczu dojdzie w niedzielę 29 sierpnia o 14.00. GKS natomiast dzień wcześniej (sobota 28.08) na swoim terenie podejmie lidera III ligi, Lechię Tomaszów Mazowiecki. Początek tego spotkania o 14.00.

WYNIKI II RUNDY WOJEWÓDZKIEGO PUCHARU POLSKI

Constract Lubawa — Concordia Elbląg 1:0

Dąb Kadyny — Motor Lubawa 1:4

Zatoka II Braniewo — Czarni Rudzienice 4:3

Śniardwy Orzysz — DKS Dobre Miasto 0:4

GKS Szczytno — Omulew Wielbark 1:3

Rominta Gołdap — Vęgoria Węgorzewo 2:1

MKS Jeziorany — Polonia Lidzbark Warmiński 3:7

Orzeł Janowiec Kościelny — Olimpia Olsztynek 2:2

Radomniak Radomno — Start Nidzica 5:4

GLKS Jonkowo — Szeląg Kormoran Zwierzewo 2:2

Vel Dąbrówno — Polonia Pasłęk 0:9

Wałsza Pieniężno — Delfin Rybno 2:2, k. 2:3

Rona 03 Ełk — Znicz Biała Piska 2:5

Victoria Bartoszyce —MKS Korsze 1:2

Żagiel Piecki — Mamry Giżycko 1:7

LZS Frednowy — GKS Wikielec 0:6

zico

m.partyga@gazetaolsztynska.pl