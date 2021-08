Piłkarski weekend rozpoczynamy od piątkowych derbów w Lubawie [rozkład jazdy od III ligi do A klasy]

Tradycyjnie, jak przed każdą serią ligowych gier, sprawdzamy z kim, gdzie, kiedy i o której godzinie swoje najbliższe spotkania rozegrają drużyny piłkarskie z powiatu iławskiego. Ligowa kolejka rozpocznie się już dzisiaj (piątek 20 sierpnia) od pojedynku derbowego: w Lubawie, w spotkaniu 3. kolejki forBET IV ligi, miejscowy Motor podejmie Jeziorak Iława.

To spotkanie najbardziej elektryzuje nasze lokalne środowisko futbolowe. Oba zespoły w środę pokonały swoich rywali w meczach II rundy Wojewódzkiego Pucharu Polski i awansowały dalej. Jeziorak, po bardzo emocjonującym spotkaniu, pokonał Huragan Morąg na swoim terenie, a lubawianie na wyjeździe wygrali z Dębem Kadyny. Akurat w przypadku zespołu z Iławy, to zwycięstwo to zostało okupione kontuzjami. Szczególnie poważny jest przypadek Arkadiusza Kucińskiego, który znowu doznał kontuzji kolana — tym razem lewego.

— Wiemy o tym, że Arek Kuciński ponownie doznał kontuzji. Powiem szczerze: ta informacja nas zasmuciła, bo znamy Arka i życzymy mu jak najlepiej — mówi Krzysztof Malinowski, trener Motoru.

— Naprawdę wolałbym, żeby Kuciński mógł zagrać w dzisiejszym meczu w Lubawie, bo to oznaczałoby, że bardzo dobry zawodnik Jezioraka jest zdrowy i w pełni sił. Życzymy Arkowi jak najszybszego powrotu do pełnej dyspozycji — dodaje Malinowski. Przyznacie, że w dzisiejszym świecie (nie tylko sportowym) takie słowa o swoim boiskowym rywalu są dużą rzadkością?

Pozostałe mecze także wyglądają obiecująco. Po pierwsze zwycięstwo, do Kutna, pojedzie GKS Wikielec, a swoją drogę na zwycięskim szlaku będą się starały kontynuować ekipy Jezioraka właśnie, a także Ewingów Zalewo, Constractu Lubawa (w środę dość sensacyjnie wyrzucił za pucharową burtę Concordię Elbląg) i Jordana Kazanice. Wymienione zespoły w tym sezonie jeszcze nie zaznały smaku porażki.

B klasa sezon 2021/22 rozpocznie za tydzień (28-29 sierpnia).

Sprawdzamy, jak wygląda piłkarski rozkład jazdy drużyn z pow. iławskiego na ten weekend, od III ligi do A klasy. Rozkład tradycyjnie jest chronologiczny, z uwzględnieniem klasy rozgrywkowej.

PIĄTEK 20 SIERPNIA

18.00: Motor Lubawa - Jeziorak Iława (IV liga)

SOBOTA 21 SIERPNIA

16.00: Osa Ząbrowo - Jordan Kazanice (A klasa)

17.00: KS Kutno - GKS Wikielec (III liga)

17.00: Unia Susz - Płomień Turznica (klasa okręgowa)

17.00: Olimpia Olsztynek - Ewingi Zalewo (klasa okręgowa)

17.00: Iskra Narzym - Constract Lubawa (A klasa)

17.00: KS Mroczno - Orzeł Ulnowo (A klasa)

NIEDZIELA 22 SIERPNIA

15.00: Avista Łążyn - Gmina Kozłowo (A klasa)

16.00: Orzeł Janowiec Kościelny - LZS Frednowy (A klasa)

zico

m.partyga@gazetaolsztynska.pl