Chciałby mieć Jeziorak w kolekcji. Spróbuje go przepłynąć

– Jestem już spakowany i niedługo ruszam w kierunku Iławy – mówi nam Michał Czerniak, który postanowił przepłynąć najdłuższe jezioro w Polsce.

Dystans do pokonania to około 27,5 km. Wystartuje około 5 rano 20 sierpnia 2021r. w Dobrzykach (gmina Zalewo) – to tam zaczyna się północna część jeziora. Meta – 10-11 godzin później w Iławie. Duży Jeziorak kończy się pod mostem, którym biegnie ulica Konstytucji II Maja i już tam pan Michał mógłby wyjść z wody. Natomiast jeśli wystarczy mu mocy na końcu, to spróbuje też przepłynąć Mały Jeziorak w Iławie. Właściwie nie ma wyjścia, bo będzie na niego stolik w restauracji U Czapy, położnej nad brzegiem Małego Jezioraka.



A może coś dłuższego?

Michał Czerniak urodził się w Toruniu, mieszka i pracuje w Poznaniu. Ze sportem jest związany całe życie. Grał w siatkówkę i koszykówką. Pływał jako dziecko. – Na skutek m.in. kontuzji kolana i operacji - rekonstrukcji wiązadeł musiałem przestać uprawiać dyscypliny kontaktowe bardzo kontuzjogenne – przyznaje. W 2020 r. wrócił do pływania. Nad Jeziorem Powidzkim w województwie wielkopolskim ma domek. To jezioro ma 12 km długości. Przepłynął je i pomyślał, że warto by przepłynąć dłuższy akwen . – W naszej okolicy, bo na granicy wielkopolskiego i kujawsko-pomorskiego, jest jezioro Gopło, które ma 25 km. Przez 8 miesięcy pod okiem trenera realizowałem plan treningowy – wspomina. Gopło pokonał wpław 17 lipca 2021r. Będzie to zatem druga jego przeprawa w tym sezonie. Po Gople (drugim pod względem długości) przeanalizował długość polskich jezior. Padło na najdłuższy Jeziorak Duży. – Chciałbym go mieć w kolekcji – śmieje się pływak. – Chciałbym stworzyć swoją koronę polskich jezior, czyli przepłynąć 7 lub 10 najdłuższych i w mojej ocenie najciekawszych jezior.



Wyjście z jeziora Gopło





Jeszcze nie wybrał, które to będą jeziora, ale ma czas, bo to zadanie zostawia sobie na przyszły sezon. Po Jezioraku bowiem zakończy tegoroczne pływanie w jeziorach.

Asekurować będzie go na kajaku dwóch przyjaciół (Łukasz Kempiak i Mateusz Szengart, fizjoterapeuta z przeszkoleniem ratowniczym). To oni zadbają o nawadnianie i lekkie posiłki na wodnej trasie.

Nie jest pierwszy

Wcześniej Agacie Wacławskiej przepłynięcie Jezioraka zajęło 16,5 godziny. Dokonała tego jako pierwsza kobieta. Przed nią trzech mężczyzn podjęło się z powodzeniem tej próby: Tomasz Chwaliszewski, Rafał Domeracki i iławianin Czarek Zapadka.

Nocleg Michał Czerniak i jego przyjaciele mają już zapewniony na polu campingowym w Jażdżówkach u Jarosława Słonia. On też ich zawiezie na miejsce startu, do Dobrzyk, i to jego kajakiem dwaj przyjaciele będą płynąć za panem Michałem.

– Nie wiem, w jakim będę stanie po ewentualnym przepłynięciu jeziora, ale wszystkich chętnych na przybicie piątki i krótka rozmowę zapraszam na metę! – mówi M. Czerniak.

– Dostępny będzie link do śledzenia pozycji GPS w trakcie przeprawy, co mniej więcej pozwoli określić kiedy i czy uda mi się dopłynąć do brzegu.



Swoją przeprawę pływak dedykuje malutkiej Alicji Bartkowiak, która walczy o to, żeby wstać o własnych siłach. – Zachęcam wszystkich, którzy mi kibicują, o wsparcie dla Ali Calineczki. Każdy metr mojej walki z wodnym żywiołem dedykuję tej małej wojowniczce! – mówi Czerniak. – Zainteresowanie projektem proszę przekuć we wpłacane na jej konto złotówki – zachęca.

Szczegóły dotyczące Ali z okolic Wrześni znajdziecie na portalu Sie Pomaga pod hasłem "projekt-jeziorak-alusia".

Edyta Kocyła-Pawłowska

e.kocyla@gazetaolsztynska.pl