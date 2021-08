Bombę lotniczą znaleziono w pobliżu stacji benzynowej

Oficer dyżurny iławskiej policji w sobotę (7 sierpnia) został poinformowany, iż mieszkańcy powiatu iławskiego z Klubu Sportowego Magnes Neodymowy podczas sprzątania na terenie lasku miejskiego znaleźli przedmioty przypominające swym wyglądem niewybuchy.



Zbyt blisko stacji benzynowej

Zgłaszający dodał, że znajdują się one na ul. Sienkiewicza w Iławie w okolicy stacji benzynowej. Na miejsce przyjechali policjanci z nieetatowej grupy rozpoznania minersko-pirotechnicznego Komendy Powiatowej Policji w Iławie, którzy stwierdzili, że są to: pocisk artyleryjski kal. 105 mm, granat moździerzowy 82 mm z uszkodzonym zapalnikiem oraz bomba lotnicza. Przedmioty te najprawdopodobniej pochodzą z czasów II wojny światowej.

Znalezisk pilnowali policjanci

Do czasu zabrania przez saperów z JW z Lidzbarka Warmińskiego niewybuchów pilnowali policjanci. Ze względu na to, że zostały one ujawniony w okolicach stacji benzynowej, zadecydowano, że na czas wydobycia niewybuchów przez saperów z JW z Lidzbarka Warmińskiego stacja benzynowa będzie wyłączona z użytkowania oraz zostanie zamknięta część drogi krajowej nr 16. Niebezpieczne znaleziska w najbliższym czasie zostaną zneutralizowane na poligonie.

Co robić, jeśli znajdziesz niewybuch?

Jak informuje asp. Joanna Kwiatkowska, oficer prasowa iławskiej policji, w przypadku znalezienia niewybuchu należy natychmiast powiadomić o tym fakcie policję. – W żadnym wypadku nie dotykajmy, nie przenośmy tych przedmiotów. W miarę możliwości oznaczmy miejsce, w którym znajdują się niewybuchy, nie dopuśćmy by inne osoby naraziły się na niebezpieczeństw – informuje rzeczniczka policji.

