Poznaliśmy składy piłkarskich drużyn Jezioraka na kolejny sezon

KursNaforBET IV ligę to nazwa wydarzenia przygotowanego przez klub sportowy Jeziorak Iława, ICSTiR oraz Warmińsko-Mazurski Związek Piłki Nożnej. Iława była ostatnim przystankiem przed startem nowego ligowego sezonu (pierwszy mecz już w niedzielę, 8 sierpnia). Całe wydarzenie rozpoczęło się o 16:00 na bocznym boisku iławskiego stadionu. Mile widziane były całe rodziny. Przygotowano m.in. gry takie, jak bramka celnościowa, piłkarzyki, xbox, arena do gry 1 na 1, tarcza strzelecka. Głównym punktem były jednak prezentacje drużyn Jezioraka, grających w "nogę".

Najpierw przedstawiono drużyny młodzieżowe. - Młodzi zawodnicy są sercem drużyny - podkreślał prezes klubu, Andrzej Sobiech. W tej chwili w Młodzieżowej Akademii Jezioraka trenuje 150 zawodników podzielonych na 10 grup. W zespole seniorów 80% to wychowankowie.

Najstarsza grupa, która walczyć będzie znowu o ligę makroregionalną, to Junior Starszy A1 (2003 i młodsi); trener Tomasz Radziński.

Najmłodsi adepci z rocznika 2015 i młodsi: grupa Skrzat G1, G2 z trenerami: Piotr Lange, Szymon Wojenkowski.

Grupa Żak F2 (2014 i młodsi), trener Łukasz Harmaciński.

Grupa Żak F1 (2013 i młodsi), trenerBartłomiej Boros.

Orlik E2 (2012 / 2013 i młodsi), trener Michał Sławiński.

Grupa Orlik E2 (2012 i młodsi), trenerzy: Piotr Lange i Szymon Wojenkowski.

Orlik E1 (2011 i młodsi), trenerzy: Mateusz Rykaczewski i Hubert Kowalski.

Młodzik D2 (2010 i młodsi), trener Marek Witkowski.

Młodzik D2 (2009 i młodsi), trenerzy: Daniel Madel i Michał Sławiński.

Trampkarz C1 (2007 i młodsi), trener Bartłomiej Boros.



Prezentację drużyny seniorskiej poprzedziła mowa motywacyjna w wykonaniu prezesa klubu, Andrzeja Sobiecha. Mówił m.in.: - Budujemy nowy Jeziorak nie dla siebie, ale dla wszystkich iławian.

Prezes wręczył burmistrzowi Dawidowi Kopaczewskiemu bilety na mecze nowego sezonu - zarówno dla burmistrza, jak i jego zastępców.

Marek Łukiewski, prezes Warmińsko-Mazurskiego Związku Piłki Nożnej, mówił: - Cieszę się z tych deklaracji, że walczycie o najwyższe cele. W poprzednich sezonach było trochę asekuracji; teraz walczycie o awans do III ligi. (...) po objeździe po wszystkich klubach możemy stwierdzić, że liga będzie bardzo mocna.

Następnie na zaaranżowaną na tę okazję scenkę wyszli piłkarze seniorów Jezioraka. Iławianie zaprezentowali się w nowych koszulkach meczowych.



Podstawowa drużyna IKS Jeziorak na sezon 2021/2022:

Kapitan zespołu Krzysztof Kressin (7) - obrońca

Dawid Kowalski (5) - obrońca

Tomasz Sedlewski (16) - obrońca (to wychowanek klubu, jednocześnie nowy nabytek, powracający po 9 latach)

Paweł Sagan (22) - obrońca

Michał Foj (17) - obrońca

Paweł Flis (26) - nowy obrońca

Maciej Zalewski (4) - obrońca

Kacper Kijewski (13) - nowy obrońca z juniorów

Kacper Kłosowski (2) - nowy obrońca z juniorów

Jakub Słomski (3) - obrońca

Radosław Galas (11) - pomocnik

Cezary Nowiński (20) - pomocnik

Michał Kwiatkowski (8) - pomocnik

Jakub Stanikowski (19) - pomocnik

Szymon Nastaj (21) - pomocnik

Tomasz Wacławski (15) - nowy napastnik

Oskar Poniewski (27) - napastnik

Dawid Ciura (23) - bramkarz

Kacper Włodarczyk (1) - bramkarz

Wojciech Figurski (9) - grający trener

Daniel Madej (14) - grający asystent

Grzegorz Sobiech - trener bramkarzy

Leszek Dutkiewicz - kierownik drużyny

Adam Dłutkowski - kierownik techniczny



Na scenę zaproszono także członka zarządu Łukasza Zawłockiego. Na scenę zaproszono także członka zarządu

- Wielki Jeziorak zbudujemy tylko wtedy, jeśli wszyscy razem będziemy działać: sponsorzy, kibice, władze miasta i wszyscy, którzy mają w sercu Jeziorak (...) - mówi prezes Sobiech. Jak podkreślił, wierzy, że drużyna jest gotowa na sukces i prosił o trzymanie kciuków o odbudowanie wielkiego Jezioraka.



Całość poprowadził stadionowy spiker Wiesław Raczkowski, jednocześnie reporter lokalnego radia Eska.



Edyta Kocyła-Pawłowska

e.kocyla@gazetaolsztynska.pl