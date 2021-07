Dziewczyna Lata: Przed Wami Małgorzata Czupryniak

Już sześć pań z całego powiatu bierze udział w naszym konkursie. Ostatnio dołączyła Małgorzata Czupryniak (na zdjęciu głównym). To iławianka, która na co dzień opiekuje się babcią i zajmuje się dwójką swoich dzieci. W ramach relaksu lubi spacerować i robić zdjęcia, na przykład zachodowi słońca. Uwielbia też pozować do zdjęć!

Aby na nią zagłosować, należy wysłać smsa o treści GI.DZL.6 na numer 7248.

Poniżej przypominamy także pozostałe kandydatki.



Nasza akcja trwa od 7 czerwca do 25 sierpnia. Zgłoszenia przyjmujemy do 20 sierpnia do godz. 10. Zgłoszeń w przypadku kandydatek z powiatu iławskiego należy dokonywać na adres e-mailowy: ilawa@gazetaolsztynska.pl.

W zabawie mogą brać udział wszystkie pełnoletnie dziewczyny z naszego regionu.

Będziemy publikować nadesłane zdjęcia, a uczestnicy zabawy będą mogli głosować (można oddać dowolną liczbę głosów) za pomocą SMS (koszt 2,46 zł brutto). Głosowanie rozpocznie się z chwilą otrzymania pierwszych zgłoszeń i potrwa do 25 sierpnia do godz. 23.59.

Jak głosować

Wystarczy wysłać SMS-a z telefonu komórkowego na numer 7248, a w treści wpisać numer kandydata, który podajemy poniżej.

Przykład treści smsa: GI.DZL.1

Koszt SMS-a to 2,46 zł z VAT.



Sprawdź, jak naszym kandydatkom idzie w rankingu regionalnym!

Ogłoszenie wyników plebiscytu oraz prezentacja laureatów nastąpi na łamach Gazety Iławskiej, Głosu Lubawskiego, "Gazety Olsztyńskiej", "Dziennika Elbląskiego" i pozostałych gazet lokalnych Grupy WM oraz na ich stronach internetowych.

Zgłoszenie do udziału w zabawie powinno zawierać: zgodę kandydatki na wykorzystanie przez organizatora jej wizerunku na potrzeby plebiscytu oraz akceptację postanowień regulaminu, tj.:

— treść: „Mam ukończone 18 lat i wyrażam zgodę na publikację wizerunku i akceptuję postanowienia regulaminu”

— dane kandydatki: imię, nazwisko, adres, datę urodzenia, numer telefonu do kontaktu i fotografię.

W temacie e-maila wpisujcie: Dziewczyna lata 2021.

Zwyciężczyni rankingu regionalnego trafi na okładkę "Gazety Olsztyńskiej", powiatowych — na pierwsze strony naszych lokalnych gazet, w naszym przypadku jest to "Gazeta Iławska" i "Głos Lubawski".

Laureatki naszego plebiscytu otrzymają m.in. bezpłatne prenumeraty elektronicznego wydania "Gazety Olsztyńskiej".

Tytuł "Dziewczyna Lata" w każdym powiecie (powiat olsztyński i Olsztyn oraz powiat elbląski i Elbląg tworzą wspólne kategorie) otrzymają kandydatki, które uzyskają największą liczbę prawidłowo oddanych głosów.

Tytuły zostaną przyznane w powiatach, w których będzie 5 i więcej zgłoszeń. W przypadku mniejszej liczby zgłoszeń kandydatki uczestniczą tylko w klasyfikacji regionalnej. Tytuł regionalny otrzyma kandydatka, która uzyska największą liczbę głosów.



Niech Was nie zwiedzie ten delikatny wygląd! Ta kobieta na co dzień jest operatorem wiertarki wielowrzecionowej w jednej z firm produkcyjno-usługowo-handlowych w Rodzonym (gmina Lubawa). – Niektórzy uważają, że wykonuję dość męski zawód, ale to nie jest wielki sprzęt – zapewnia Monika Mazurek. Czasem, gdy musi coś dźwignąć, wykorzystuje swój urok osobisty i prosi o pomoc kolegów z pracy. – Zawsze się znajdą ręce do pomocy – śmieje się.

Mieszka w Fijewie i... kocha pozować do zdjęć. Ma ich tysiące! – Trzymam je w albumie, w telefonie, porozwieszane w całym pokoju! Ale lubię też robić zdjęcia komuś innemu – przyznaje. Niedawno wzięła udział w sesji apartamentowej i bawiła się świetnie, pozując profesjonalistom. – Lubię sobie też posiedzieć przed lustrem – przyznaje. Wymyśla wtedy dla siebie nowe makijaże. Marzy o tym, by zapisać się na kurs dla makijażystki. Chciałaby mieć pewniejszą rękę w malowaniu i siebie, i innych. Podczas sesji także podgląda osobę wykonującą makijaż. Poza tym ogląda też filmiki i uczy się nowych technik.

Poranka nie zaczyna bez muzyki. Zresztą słucha jej prawie cały dzień. I to przeróżnych gatunków.

Aby zagłosować na Monikę Mazurek, należy wysłać sms o treści GI.DZL.5 na numer 7248.



Bogumiła Jastrzębska



fot. archiwum prywatne



Mieszkanka Kazanic w gminie Lubawa jest naszą kolejną kandydatką do tytułu Dziewczyna Lata 2021. Bogumiła Jastrzębska uwielbia pozować do zdjęć. Regularnie bierze udział w sesjach fotograficznych. – Często proszę koleżanki o "cykanie" zdjęć – śmieje się Bogusia. W ubiegłym roku brała też udział w profesjonalnej sesji, i to z niej pochodzi zdjęcie, do którego zgłosiła się do konkursu. – Przed obiektywem czuję się jak ryba w wodzie – mówi. – Wprawdzie niekoniecznie chciałabym brać udział w każdego rodzaju sesji, jak na przykład w aktach, ale poza tym pozowanie nie sprawia mi problemu – a żeby wyszło ładne zdjęcie, trzeba się trochę pokazać, tak uważa Bogumiła.

Na co dzień pracuje w sklepie spożywczo–przemysłowym w Kazanicach. – Chciałabym, żeby ludzie widzieli, że poza pracą mam też inne życie, że chodzę nie tylko w firmowej koszulce – marzy. Jest wolna i bezdzietna. A jaki typ mężczyzn lubi? – Ważne, żeby był troskliwy i poświęcał mi dużo czasu – śmieje się nasza kandydatka. – I nie ma dla mnie znaczenia, czy to blondyn, czy brunet...

Bogumiła bardzo lubi jeździć rowerem. Gdy tylko ma okazję, wsiada i jeździ. Do tego niedawno zapisała się na kurs prawa jazdy. – Skupiam się właściwie głównie na tym, by się wszystkiego nauczyć – zdradza nam. Bardzo lubi zwierzęta i najchętniej wszystkie przygarnęła by do domu, ale na pewno nie teraz. Nie odchorowała jeszcze utraty ukochanej suczki.



Aby zagłosować na Bogumiłę Jastrzębską, należy wysłać sms o treści GI.DZL.4 na numer 7248.



Magdalena Nowicka



fot. archiwum prywatne



Magdalena Nowicka na co dzień pracuje w butiku. Bardzo lubi pozować do zdjęć.

Z racji wykonywanego zawodu Magdalena interesuje się modą. Jej "konik" to zwierzęta. Najbardziej lubi psy, sama ma dwa yorki. To pierwszy konkurs, w którym startuje, dlatego zapraszamy do głosowania.

Aby zagłosować na Magdalenę Nowicką, należy wysłać sms o treści GI.DZL.2 na numer 7248.





Oliwia Olszewska



fot. archiwum prywatne



Oliwia Olszewska kocha podróżować i poznawać nowe kultury. Interesuje się również muzyką i śpiewa od najmłodszych lat. A jej najnowszym marzeniem, a raczej – planem – jest zostanie policjantką. Wybiera się bowiem do szkoły policyjnej. Trzymamy kciuki! A tymczasem zapraszamy do głosowania na Oliwię Olszewską z Iławy w naszym plebiscycie Dziewczyna Lata 2021 r.

Aby na nią zagłosować, należy wysłać smsa o treści GI.DZL.1 na numer 7248.



Karolina Rykaczewska



fot. archiwum prywatne



Jedną z naszych kandydatek jest Karolina Rykaczewska, prawie 32-letnia iławianka. [i]Urodziła się w Ostródzie, mieszkała w Gdańsku, a 7 lat temu na swoją "małą ojczyznę" wybrała nasze okolice. Jest żoną i mamą, nie pracuje, bo zajmuje się dzieckiem.

Jak mówi, interesuje się muzyką i tańcem. Słucha każdego rodzaju muzyki, byle się nadawał do potańczenia. Lubi podróżować, ale raczej po Polsce.

Dla pani Karolina tego typu plebiscyt to nie pierwszyzna. Kiedy mieszkała w pobliżu Lubawy, brała udział w podobnym konkursie Głosu Lubawskiego.