Halo, policja? Przyjechał do sklepu i pije piwo, zaraz będzie wracał!

Kolejni świadkowie wzięli sprawę w swoje ręce, gdy widzieli, że pojazdy prowadzą prawdopodobnie pijani kierowcy. Jeden z nich według relacji policji był tak bezczelny, że przyjechał do sklepu samochodem, wypił na miejscu piwo i zamierzał wrócić... również autem.

Nigdy nie jeżdżę po alkoholu – to hasło, które powinni znać wszyscy uczestnicy ruchu drogowego. Jednak pomimo wcześniej spożytego alkoholu, niektórzy nadal wsiadają za kierownicę. Tak właśnie postąpił wczoraj mieszkaniec Iławy. Kiedy oficer dyżurny odebrał telefon w słuchawce usłyszał, że jedną z dróg w Iławie jedzie mężczyzna motorowerem i jest prawdopodobnie nietrzeźwy. Zgłaszający opisał pojazd oraz kierunek, w którym jedzie mężczyzna. Dzięki krótkiej informacji od świadka skierowany na miejsce patrol zatrzymał 26–latka. Okazało się, że mężczyzna postanowił pojeździć jednośladem, mając 1,3 promila alkoholu w organizmie. W trakcie czynności służbowych mężczyzna również znieważył kontrolujących go policjantów, naruszył ich nietykalność cielesną, a także groził pozbawieniem życia. W związku z powyższym 26–latek został zatrzymany.

Kolejnego nietrzeźwego kierującego zatrzymali policjanci również po zgłoszeniu przez świadka, który oświadczył, że kierowca renaulta przyjechał do sklepu, pije piwo i zaraz będzie wracał. Funkcjonariusze natychmiast pojechali we wskazanym kierunku i zatrzymali 53–latka. W trakcie czynności wylegitymowali go, sprawdzili w policyjnych systemach oraz skontrolowali jego stan trzeźwości. Przypuszczenia świadka okazały się słuszne. Badanie alkomatem wskazało ponad 2,5 promila alkoholu w organizmie. Samochód przekazano osobie wskazanej przez zatrzymanego, a mężczyznę zwolniono po wykonaniu z nim czynności.

Mężczyźni w najbliższym czasie ze swojego zachowania będą tłumaczyć się przed sądem.



oprac. eka na podstawie informacji KPP Iława

ilawa@gazetaolsztynska.pl