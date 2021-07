Która wieś jest najfajniejsza? Jest pierwsze zgłoszenie!

Z chęcią usłyszymy o Twojej wsi, o jej historii, o ludziach ją zamieszkujących, o tym, co się u Was dzieje. Osiągnąć to można poprzez wzięcie udziału w organizowanym przez Gazetę Olsztyńską i Gazetę Iławską plebiscycie „Moja wieś jest najfajniejsza”. Wystarczy wysłać maila, dodać zdjęcie i krótkie uzasadnienie, dlaczego to właśnie Twoja wieś na to miano zasługuje. Możesz również nagrać, zamieścić w mediach społecznościowych i podlinkować nam film, który pokazuje walory wsi, na którą głosujesz.



Dotarło do nas pierwsze zgłoszenie: od mieszkańca wsi Redaki w gminie Susz i sołtysa sołectwa Redaki, Mariusza Obrębskiego.

A jak uzasadnia swoje zgłoszenie?

Przeczytajcie!



Swoje powstanie i rozwój wieś Redaki zaczęła z chwilą powstania linii kolejowej Marienburg - Deutscheylau (Malbork-Iława). Miało to miejsce w 1876 roku, gdy rząd pruski udzielił koncesji na jej budowę i użytkowanie. Najstarszym budynkiem w Redakach był pałac wraz z młynem oraz parkiem do nich przyległym, którego starodrzew istnieje do dziś. Do roku 1945 wieś nosiła nazwę Charlottenwerder (wzgórze Karoliny). W naszej miejscowości Redaki zachowały się budynki, które świadczą o majętności dawnych mieszkańców. Jest to między innymi rodzina Baschek, która w Redakach przed wojną prowadziła sklep spożywczy. Istnieją również inne budynki, które świadczą o tym, iż miejscowość powstała znacznie wcześniej, niż podawane jest to w źródłach ogólnie dostępnych. Większość budynków dziś istniejących została wybudowana przed rokiem 1910. Dalszy rozwój wsi to lata 20-te i 30-te XX wieku. W 1946 roku we Wsi powstała Straż Pożarna. Dość charakterystycznym punktem naszej wsi jest kilkusetletni dąb, którego obwód mierzy 515 cm! I został zgłoszony do miana pomnika przyrody, tak że jest czym się pochwalić. Zachęcam państwa do głosowania na naszą wieś REDAKI, gdyż jest ona wyjątkowym miejscem do życia!



Aby zagłosować na Redaki, należy wysłać SMSa o treści gi.mw.1 na numer 7248.

Koszt 2,46 zł z VAT za SMS.

Zgłoszenia wsi do plebiscytu przyjmujemy drogą elektroniczną na adres ilawa@gazetaolsztynska.pl od 12.07.2021r. do 25.08.2021 r. W tytule maila wpiszcie „Moja wieś jest najfajniejsza”, a w treści podajcie jej nazwę. Najlepiej wraz ze zdjęciem i krótkim opisem ukochanej przez Was małej ojczyzny, którą zamieszkujecie.

Plebiscyt rozgrywany jest w 2 kategoriach:

- Tytuł Najfajniejsza wieś 2021 w danym powiecie (wsie nie będące siedzibą gminy)

- Tytuł Najfajniejsza wieś 2021 w regionie (wsie będące siedzibą gminy)



Głosować na daną wieś można od chwili jej zgłoszenia, do godziny 23.59. dnia 30.08.2021 roku. Każdemu nadesłanemu zdjęciu nadamy zostanie numer, na który wraz z kodem będzie można wysyłać smsy poparcia. 1 SMS to 2,46 zł z VAT.

Jeśli uważasz, że to właśnie Wasza wieś zasługuje na miano najfajniejszej, zgłaszajcie się do plebiscytu. Czy to ze względu na jej malownicze położenie, ze względu na piękne i zadbane domostwa, a może dzięki ludziom daną wieś zamieszkującym i ich osiągnięciom? To Wy decydujecie dlaczego, i która wieś wygra. Niech zwycięży ta najlepsza i najfajniejsza wśród wszystkich wsi.

Redakcja Gazety Iławskiej