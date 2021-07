Pożar łodzi na Jezioraku! Na pokładzie były trzy osoby [zdjęcia, video]

Do mrożącego krew w żyłach wydarzenia doszło dzisiaj (niedziela 25 lipca) na Jezioraku, w jego iławskiej części. Z nieustalonych na razie przyczyn doszło do wybuchu na łodzi. Do szpitala trafiły trzy osoby.

Według informacji, które uzyskaliśmy przed chwilą od st. kpt. Krzysztofa Rutkowskiego, rzecznika prasowego komendy powiatowej państwowej straży pożarnej w Iławie, na łodzi przebywała trójka turystów, prawdopodobnie obywateli Niemiec.

– Z relacji uzyskanych na miejscu wynika, że jednostka przypłynęła zatankować zbiornik łodzi w stacji paliw znajdującej się na brzegu Jezioraka, tuż przy ulicy Sienkiewicza. Po odpłynięciu od pomostu o jakieś trzydzieści metrów nastąpił wybuch – mówi st. kpt. Rutkowski.

Osoby znajdujące się na pokładzie wyskoczyły z łodzi, z wody turyści zostali podjęci przez służby ratunkowe.

– Na pokładzie była kobieta oraz mężczyzna, oboje w wieku około 55 lat, oraz 19-latek. To właśnie on jest w najgorszym stanie, jest poważnie poparzony i właśnie zabiera go helikopter Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Do szpitala w Iławie trafiły także dwie pozostałe poszkodowane osoby – dodaje oficer prasowy KP PSP Iława.

W akcji brało udział także Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Iławie, pogotowie ratunkowe oraz policja, która ustala szczegóły zdarzenia.

zico

m.partyga@gazetaolsztynska.pl