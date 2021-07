Wybieramy najfajniejszą wieś

Z chęcią usłyszymy o Twojej wsi, o jej historii, o ludziach ją zamieszkujących, o tym co się u Was dzieje. Osiągnąć to można poprzez wzięcie udziału w organizowanym przez Gazetę Olsztyńską i Gazetę Iławską plebiscycie „Moja wieś jest najfajniejsza”. Wystarczy wysłać SMS, dodać zdjęcie i krótkie uzasadnienie dlaczego to właśnie Twoja wieś na to miano zasługuje. Możesz również nagrać, zamieścić w mediach społecznościowych i podlinkować nam film, który pokazuje walory wsi, na którą głosujesz.



Zgłoszenia przyjmujemy drogą elektroniczną na adres ilawa@gazetaolsztynska.pl od 12.07.2021r. do 25.08.2021 r. W tytule maila wpiszcie „Moja wieś jest najfajniejsza”, a w treści podajcie jej nazwę. Najlepiej wraz ze zdjęciem i krótkim opisem ukochanej przez Was małej ojczyzny, którą zamieszkujecie.

Plebiscyt rozgrywany jest w 2 kategoriach:

- Tytuł Najfajniejsza wieś 2021 w danym powiecie (wsie nie będące siedzibą gminy)

- Tytuł Najfajniejsza wieś 2021 w regionie (wsie będące siedzibą gminy)



Głosować na daną wieś można od chwili jej zgłoszenia, do godziny 23.59. dnia 30.08.2021 roku. Każdemu nadesłanemu zdjęciu nadamy zostanie numer, na który wraz z kodem będzie można wysyłać smsy poparcia. 1 SMS to 2,46 zł z VAT.

Jeśli uważasz, że to właśnie Wasza wieś zasługuje na miano najfajniejszej, zgłaszajcie się do plebiscytu. Czy to ze względu na jej malownicze położenie, ze względu na piękne i zadbane domostwa, a może dzięki ludziom daną wieś zamieszkującym i ich osiągnięciom? To Wy decydujecie dlaczego, i która wieś wygra. Niech zwycięży ta najlepsza i najfajniejsza wśród wszystkich wsi.