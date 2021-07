Widowiskowe skoki na nartach wodnych — Iława po raz drugi gościła mistrzostwa Polski [zdjęcia, wyniki]

Już po raz drugi — z roczną przerwą na pandemiczny 2020 rok — na położonym w centrum Iławy jeziorze Jeziorak Mały odbyły się zawody w narciarstwie wodnym. Były to Mistrzostwa Polski w slalomie oraz skokach za motorówką.

Regaty smoczych łodzi, rajd pływacki, mistrzostwa Polski w narciarstwie wodnym, a do tego dochodzą jeszcze biegowe i nie tylko zawody odbywające się na nabrzeżu — iławianie, ale i sportowcy z całego kraju coraz częściej korzystają ze skarbu, jakim jest bez wątpienia znajdujący się w samym centrum miasta Jeziorak Mały i jego okolice.

Praktycznie co tydzień w tym miejscu Iławy odbywają się zawody sportowe. Tydzień temu w ramach cyklu "Wakacje z motorowodniakami" na Jezioraku Małym odbyły się treningi narciarstwa wodnego, natomiast w sobotę i wczoraj (17/18 lipca) rozegrane zostały tu mistrzostwa Polski w slalomie (sobota) oraz w skokach za motorówką (niedziela). Jednostka rozpędza się do dużej prędkości i "podprowadza" jadącego za nią na nartach wodnych zawodnika na specjalną skocznię, z której narciarz wyskakuje. Najlepsi potrafią "frunąć" nawet przez 40 (i więcej) metrów! Stopień nachylenia skoczni jest regulowany i uzależniony m.in. od kategorii wiekowej i stopnia zaawansowania technicznego skaczących zawodniczek i zawodników.

W tegorocznych mistrzostwach Polski w slalomie i skokach, które Polski Związek Motorowodny i Narciarstwa Wodnego organizuje we współpracy z Iławskim Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji, udział wzięło ok. 70 uczestników reprezentujących kluby z całego kraju!.

— W 2019 roku po raz pierwszy w Iławie zorganizowaliśmy mistrzostwa Polski w narciarstwie wodnym za motorówką, w konkurencji skoki. Po rocznej przerwie wróciliśmy na akwen Małego Jezioraka, gdzie toczyła się rywalizacja w dwóch widowiskowych konkurencjach: skokach i slalomie — czytamy na stronie PZMiNW (motorowodniacy.org).

— Iława coraz mocniej zaznacza swoją obecność na mapie polskiego narciarstwa wodnego. Po raz drugi odbyły się tu mistrzostwa Polski, a na akwenie Małego Jezioraka organizowane są też imprezy popularyzujące sporty wodne, w tym narciarstwo i wakeboarding. Tak było w minioną niedzielę, kiedy do tego miasta zawitało ”Lato z Motorowodniakami”, czyli nasza akcja szkoleniowa skierowana do najmłodszych, była to bezpłatna nauka pływania. W ostatnim tygodniu w Iławie trwało zgrupowanie kadry polskich narciarzy wodnych, a w weekend odbyły się mistrzostwa Polski — informują redaktorzy branżowego portalu.

—Trudno wskazać jednoznacznych faworytów w poszczególnych kategoriach, ale zakładamy, że podobnie jak przed rokiem, ton rywalizacji nadadzą kadrowicze przygotowujący się do wrześniowych mistrzostw świata za wyciągiem, które odbędą się w Sosnowcu w kompleksie „Wake Zone Stawiki” — informował portal tuż przed rozpoczęciem MP w Iławie.

A jak to się stało, że to akurat do Iławy zawitały mistrzostwa Polski? Okazuje się, że pierwszy na ten pomysł wpadł... ksiądz Andrzej Albiniak, proboszcz parafii pw. Przemienienia Pańskiego w Iławie. W realizacji tego pomysłu pomógł radny miejski Andrzej Rykaczewski, a następnie za organizacyjne stery złapał ICSTiR oraz (przede wszystkim) Polski Związek Motorowodny i Narciarstwa Wodnego.

– Iława ma znakomite warunki do przeprowadzania tego typu zawodów. Mały Jeziorak jest idealną areną do narciarstwa wodnego, a do tego jest położony w centrum miasta i kibice mogę bez problemu oglądać rywalizację z brzegu jeziora – zauważa Adrian Skubis, rzecznik prasowy PZMiNW, z którym rozmawialiśmy tuż po zawodach.

– Tu aż prosi się o stworzenie wyciągu narciarstwa wodnego. A nuż, może jakiś iławski klub, obserwując zmagania w trakcie mistrzostw Polski, pomyśli w przyszłości o stworzeniu sekcji narciarstwa wodnego... Macie tu kapitalne warunki do szkolenia młodzieży. Fajnie byłoby później zgłosić taką zawodniczkę lub zawodnika do iławskich zawodów, a w przyszłości kto wie, może i do zawodów międzynarodowych – mówi Skubis, który dodaje od razu, że jeśli będzie chęć organizowania zawodów przez władze Iławy w kolejnych latach, to mistrzostwa na pewno znowu zagoszczą w mieście nad Jeziorakiem.



Wyniki Mistrzostw Polski w narciarstwie wodnym — slalom i skoki za motorówką

SKOKI

Kategoria Open kobiety

1. Zuzanna Polkowska - MOS Augustów

2. Gabriela Koszycka - AKS Sparta Augustów

3. Janik Oliwia - ZEFIR Bytom

Kategoria Open mężczyźni

1. Kamil Borysewicz - AKS Sparta Augustów

2. Erwin Zawadzki – AKS Sparta Augustów

3. Jakub Siedlarski - ZEFIR Bytom

Kategoria U-14 dziewczęta

1. Dominika Cyl - AKS Sparta Augustów

2. Emilia Szumańska - ZEFIR Bytom

3. Zofia Olejnik - MOS Augustów

Kategoria U-14 chłopcy

1. Kacper Klukowski - MOS Augustów

2. Antoni Olszewski - AKS Sparta Augustów

3. Jakub Drewiczewski - ZEFIR Bytom

Kategoria U-17 dziewczęta

1. Gabriela Koszycka - AKS Sparta Augustów

2. Ewa Bartoszewska - ZEFIR Bytom

3. Julia Zawacka – MOS Augustów

Kategoria U-17 chłopcy

1. Mateusz Wycisk - ZEFIR Bytom

2. Ksawery Szumański - ZEFIR Bytom

3. Karol Wnukowski - AKS Sparta Augustów

Kategoria U-21 kobiety

1. Oliwia Janik - ZEFIR Bytom

2. Julia Kasińska - ZEFIR Bytom

Kategoria U-21 mężczyźni

1. Jakub Siedlarski - ZEFIR Bytom

2. Konrad Oborski – MOS Augustów

3. Kacper Ułanowicz - MOS Augustów

Kategoria O35 mężczyźni

1. Jarosław Drewiczewski - ZEFIR Bytom

SLALOM

Kategoria Open kobiety

1. Zuzanna Polkowska - MOS Augustów

2. Izabela Jaroszewska - SUNAL Przyjezierze

3. Gabriela Koszycka - AKS Sparta Augustów

Kategoria Open mężczyźni

1. Kamil Borysewicz - AKS Sparta Augustów

2. Jakub Siedlarski - ZEFIR Bytom

3. Dariusz Rytko - SKIRIDE Warszawa

Kategoria U-14 dziewczęta

1. Emilia Szumańska - ZEFIR Bytom

2. Dominika Cyl - AKS Sparta Augustów

3. Zofia Olejnik - MOS Augustów

Kategoria U-14 chłopcy

1. Kacper Klukowski - MOS Augustów

2. Jakub Drewiczewski - ZEFIR Bytom

3. Antoni Olszewski - AKS Sparta Augustów

Kategoria U-17 dziewczęta

1. Ewa Bartoszewska - ZEFIR Bytom

2. Gabriela Koszycka - AKS Sparta Augustów

3. Ksenia Ostrowska - SKIRIDE Warszawa

Kategoria U-17 chłopcy

1. Ksawery Szumański - ZEFIR Bytom

2. Mateusz Wycisk - ZEFIR Bytom

3. Karol Wnukowski - AKS Sparta Augustów

Kategoria U-21 Kobiety

1. Oliwia Janik - ZEFIR Bytom

2. Florentyna Ostrowska - SKIRIDE Warszawa

3. Kamila Hirchy-Żak - SKILINE Szczecin

Kategoria U-21 Mężczyźni

1. Jakub Siedlarski - ZEFIR Bytom

2. Kacper Ułanowicz - MOS Augustów

3. Konrad Oborski – MOS Augustów

Kategoria O35 Mężczyźni

1. Tomasz Bernatowicz - SKILINE Szczecin

2. Dariusz Rytko - SKIRIDE Warszawa

3. Michał Kędrak – KNW Jaworzno



