GKS Wikielec rozpoczął przygotowania, choć jeszcze nie wie, w której lidze zagra

Nawet już nie będziemy (po raz kolejny) przypominać, o co chodzi w tym całym zamieszaniu. Napiszemy krótko: nie ma jeszcze ostatecznej i oficjalnej decyzji ws. walkoweru za mecz z Bronią Radom (walkower na korzyść GKS-u). Sprawa wciąż jest rozpatrywana w gabinetach Polskiego Związku Piłki Nożnej oraz Łódzkiego Związku Piłki Nożnej.

Jaki będzie finał tej sprawy? Wciąż nie wiadomo, być może w tym tygodniu dowiemy się czegoś więcej na ten temat, jednak czas nie gra na pewno na korzyść klubu z Wikielca. Kolejne drużyny zgłaszają się po piłkarzy "GieKSy", a ci wciąż nie wiedzą, gdzie ich aktualna ekipa grać będzie w przyszłym sezonie. Opcji jest kilka, nawet z możliwością rozbudowania III ligi do 19. drużyn — wówczas GKS utrzymałby się w lidze. Początek sezonu w III lidze zaplanowano na dni 7-8 sierpnia.

Jak to jednak słusznie zauważa portal internetowy gkswikielec.pl, "mimo iż nie ma jeszcze oficjalnej decyzji w której lidze zagramy, to przygotowania muszą ruszyć własnym tokiem. W poniedziałek 12 lipca drużyna GKS-u Wikielec rozpoczęła przygotowania do nowego sezonu."

— Na pierwszym treningu pojawiło się 17. zawodników. Czterech młodzieżowców i jeden doświadczony napastnik. Najpierw było krótkie przywitanie w szatni, gdzie kilka słów do drużyny powiedział prezes Krzysztof Bączek, który przedstawił na ten moment sytuację w klubie oraz kiedy możemy spodziewać się decyzji w sprawie walkoweru. Przedstawiono też nowych oraz testowanych zawodników. Na tę chwilę nie będziemy zdradzać personaliów, ponieważ jest za wcześnie i nie wiadomo w której lidze zagramy — czytamy na oficjalnym portalu internetowym Gminnego Klubu Sportowego.

Tomasz Wacławski, o którego Szymon Modrzewski (idzie do Motoru Lubawa).

Z kolei do Wisły Płock, z wypożyczeń do Wikielca, wracają Kamil Cistowski, Paweł Zaroślak i Patryk Szczepański, którzy nie zagrają jesienią w drużynie "GieKSy". Wiadomo za to na pewno, że z drużyną żegnają się, o którego przejściu do Jezioraka Iława informowaliśmy w niedzielę oraz(idzie do).Z kolei do Wisły Płock, z wypożyczeń do Wikielca, wracają, którzy nie zagrają jesienią w drużynie "GieKSy".

— Jeśli chodzi o Filipa Wójcika, to również wrócił z wypożyczenia do Stomilu Olsztyn i jak się dowiedzieliśmy, pozostanie tam. Krystian Wojno i Maciej Serbintowicz również wrócili do swoich klubów. W treningu nie uczestniczył Sebastian Szypulski, jego nieobecność była usprawiedliwiona — podaje strona gkswikielec.pl.

Jak się dowiedzieliśmy, do drużyny z gminy Iława przymierzany jest bramkostrzelny napastnik Mławianki Mława, Szymon Masiak. Prezes klubu Krzysztof Bączek potwierdza nam, że taki ruch transferowy może rzeczywiście dojść do skutku — przejście Masiaka do klubu z Wikielca jest, według naszej wiedzy, na ostatniej prostej, a do dogadania pozostały formalności.

Przed zespołem trenera Łukasza Suchockiego pierwszy sparing. W najbliższą sobotę (17 lipca) GKS zagra na wyjeździe test-mecz z Huraganem Morąg (IV liga), początek o godz. 10:30 w Morągu.