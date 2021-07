Żeglarka Iga Wielczyk medalistką mistrzostw świata! [zdjęcia]

To kolejna wodna zdolniacha wychowana i trenowana w iławskim MOS-ie. Numer do Igi zapisujemy w pamięci telefonu, bo zapewne jeszcze nie raz będziemy z nią rozmawiać na temat kolejnych startów, jak choćby zbliżające się mistrzostwa Europy (ale o tym za chwilę).

Mistrzostwa świata w międzynarodowej, dwuosobowej klasie 420 odbyły się we włoskim San Remo.

— W trakcie regat, od poniedziałku 5 lipca do soboty 10 lipca, odbyło się dziesięć wyścigów. W klasyfikacji końcowej rywalizacji kobiet do 17. roku życia zajęłyśmy trzecie miejsce — relacjonuje Iga, z którą rozmawialiśmy już po jej powrocie do Iławy. W pierwszej piątce klasyfikacji końcowej mamy aż trzy załogi z Hiszpanii, przedzielone jednak Polkami.

Wielczyk z Pauliną Rutkowską na jednej jednostce pływają razem od sierpnia 2020 roku, kiedy to w załogę połączył je trener kadry narodowej w klasie 420, Marcin Mickiewicz. Za tydzień kadrowiczki staną przed szansą na zdobycie kolejnego, międzynarodowego medalu. Ponownie we Włoszech, tym razem jednak w znajdującej się nad Morzem Tyrreńskim Formie, odbędą się mistrzostwa Europy, także w klasie 420. Obie żeglarki mają po 16 lat.



Na zdjęciu (od lewej): Paulina Rutkowska, trener Marcin Mickiewicz i Iga Wielczyk

>> Iga Wielczyk to ciekawy przypadek. W jej rodzinie nie ma żadnych tradycji żeglarskich. Te narodziły się dopiero w Iławie, do której rodzina Wielczyków przeprowadziła się kilka lat temu z Warszawy. A jak miasto nad Jeziorakiem, to wiadomo — żeglarstwo. Rodzice zapisali Igę na półkolonie żeglarskie w klubie MOS SSW Iława. Tak się wszystko zaczęło, a trzeba koniecznie dodać, że brat Igi, Oskar także trenuje żeglarstwo. I to już z wymiernymi efektami.

Młody Wielczyk, pływający jeszcze na Optimistkach (grupa A, bardziej doświadczona od gr. B), zwyciężył w ostatni weekend w regatach LOTOS Nord CUP Gdańsk! Trenerem Oskara jest Marek Karbowski.

MISTRZOSTWA ŚWIATA W KLASIE 420

Pierwsza "5" w kat. U-17 Kobiet

1. Maria Perello/ Marta Cardona (Hiszpania), punkty: 57

2. Maria Pascual/ Marta Puigserver (Hiszpania); 153

3. Paulina Rutkowska/ Iga Wielczyk (Polska); 169

4. Nora Garcia/ Mariona Ventura (Hiszpania); 180 219

5. Samara Walshe/ Lillie Foster (USA); 181

zico

m.partyga@gazetaolsztynska.pl