Pijany 42-latek chciał wyrzucić petardę przez okno. Trafił do szpitala, czeka go mandat

Choć do Sylwestra pozostało jeszcze pięć miesięcy, to jeden z mieszkańców Iławy postanowił odpalić petardę już teraz. — 42-latek z obrażeniami dłoni trafił do szpitala. Pamiętajmy, że pomimo zapewnień producentów i sprzedawców, że są to materiały całkowicie bezpieczne, to mamy do czynienia jednak z materiałami wybuchowymi — mówi asp. Joanna Kwiatkowska, rzeczniczka prasowa iławskiej policji.