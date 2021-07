Nowy pomost już jest, teraz przydałby się jeszcze świeży piasek

Iławianie i turyści przebywający w mieście nad Jeziorakiem mają (zachowując oczywiście odpowiednie proporcje) wspólną cechę z mieszkańcami... Rio de Janeiro. Po prostu uwielbiają spędzać wolny czas na plaży, tak jak Brazylijczycy. Tymczasem jedno z dwóch miejskich kąpielisk, strzeżonych przez ratowników Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego (a to ważna kwestia), było zamkniętych przez kilka tygodni — na plaży Prawdziwce wymieniano wszystkie deski na pomoście.

Potem zamknięto sam pomost, a plaża — w ograniczonym zakresie — była już dostępna od 26 czerwca.



Inwestycja była jak najbardziej potrzebna, bo przez lata pomost ten był w opłakanym stanie i nawet ratownicy WOPR potwierdzają, że był to raczej tor przeszkód, a nie bezpieczne podłoże, po którym można stąpać gołą stopą. Połamane (wyrwane też) deski, wystające gwoździe, dziury w pomoście, przez które mogła "przelecieć" noga — tak wyglądało to w latach poprzednich, a remonty odbywały się tu tylko w sposób doraźny.

Teraz przeprowadzono gruntowny remont i wymieniono całe drewno na pomoście. Mieszkańcy jednak, a także radni, mieli żal do zarządzającego miejskimi kąpieliskami Iławskiego Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji o to, że prace przeprowadzane są przed rozpoczęciem sezonu letniego i na samym jego początku.

— To, co się tam dzieje, to jest dramat. Trwają prace budowlane, niebezpieczne, a po godzinach pracy plaża, choć jest ogrodzona, to niedoskonale zabezpieczona — grzmiał na ostatniej sesji rady miasta radny Dariusz Paczkowski dodając, że to zabezpieczenie według niego jest za słabe, by ograniczyć wizyty na terenie plaży osób, które po prostu chcą skorzystać z orzeźwiającej wody.

Radny mówił także, że to szkolny błąd remontować pomost na plaży w tak gorącym okresie. Odpowiadał mu dyrektor ICSTiR, instytucji odpowiadającej za infrastrukturę miejską w zakresie sportu i rekreacji, czyli m.in. za plaże. Wojciech Żmudziński stwierdził wówczas, że sprawa jest bardziej złożona, niż się wydaje. Wprawdzie przyznał, że remont można było wcześniej zacząć, ale zmieniły się przepisy prawa zamówień publicznych.

— Procedury trwają długo, nie byliśmy w stanie szybko przygotować przetargu według tych nowych procedur, bo nie mam w firmie specjalistów od tego. Dziękuję urzędnikom z Urzędu Miasta, którzy nam pomogli — dodawał w odpowiedzi na słowa radnego Paczkowskiego.

— Serdecznie w swoim imieniu chciałbym państwa przeprosić, będę czuły na podobne sytuacje — zaznaczył wtedy Żmudziński.

To już jednak przeszłość, z której można wyciągnąć naukę. Dzisiaj (wtorek 13 lipca) rozmawialiśmy z dyrektorem Żmudzińskim, na chwilę przed jego wyjazdem właśnie na plażę przy ul. Chodkiewicza.

— Na pomoście Prawdziwki zostało wymienionych sto procent desek. Całkowity koszt tej inwestycji, łącznie z np. opłaceniem inspektora budowlanego, zakupem materiałów czy opłaceniem wykonawcy, to 251 750 złotych — mówi Wojciech Żmudziński.

Wczoraj popołudniu na naszym facebooku opublikowaliśmy filmik z Prawdziwki, już z wyremontowanym pomostem (do obejrzenia także poniżej, pod artykułem i galerią). Nasi Czytelnicy bardzo się ucieszyli na wieść, że plaża już jest w pełni dostępna, jednak zadawali (słuszne) pytania, czy jest szansa na nawiezienie nowego piasku. Bo ten aktualny jest już trochę... wysłużony.

— Przed rozpoczęciem sezonu letniego, przy użyciu specjalnych maszyn, oczyszczaliśmy piasek na Prawdziwce. Skoro iławianie twierdzą, że należy nawieźć jeszcze więcej piasku na te plażę, to nad tym zagadnieniem też się pochylimy — powiedział "Gazecie Iławskiej" dyrektor Iławskiego Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji.



zico

m.partyga@gazetaolsztynska.pl