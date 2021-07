Zderzenie karetki z osobówką, do tego zakleszczeni i nieprzytomni kierowcy

Pożar domu jednorodzinnego w Kantowie (gm. Kisielice), do którego doszło w nocy z piątku na sobotę (9/10 lipca) to jednak tylko część działań strażaków z jednostek PSP i OSP z powiatu iławskiego.

O godzinie 5.20 służby ratunkowe zostały wezwane do wypadku drogowego w miejscowości Grabowiec, w gm. Susz.

– Na miejscu okazało się, że kierujący osobówką uderzył w drzewo. Mężczyzna był zakleszczony w pojeździe i nieprzytomny. Zajęli się nim ratownicy medyczni – mówi st. kpt. Krzysztof Rutkowski, oficer prasowy komendy powiatowej państwowej straży pożarnej w Iławie.

Mężczyzna został przetransportowany do szpitala, jak nam przekazała rzeczniczka prasowa iławskiej policji, kierowca już odzyskał przytomność.

Wracamy do gminy Kisielice: strażacy, policja oraz ratownicy medyczni wracając z nocnej akcji w Kantowie, brali także udział w akcji ratunkowej, do jakiej doszło po wypadku na drodze krajowej nr 16 w Ogrodzieńcu. Tu z kolei kierowca samochodu osobowego marki audi uderzył w betony przepust, znajdujący się tuż przy drodze, przy zjeździe z krajowej "16".

– Tu również kierowca auta był zakleszczony i nieprzytomny. Na szczęście jego również udało się wydobyć z pojazdu. Na miejsce wezwano helikopter lotniczego pogotowia ratunkowego - dodaje rzecznik prasowy KP PSP Iława.

Teraz gmina Iława. We Franciszkowie, tuż po godzinie 8.00 na skrzyżowaniu ulic, doszło do wypadku karetki pogotowia ratunkowego i samochodu osobowego.

- Na miejscu pracują nasi policjanci. Ze wstępnych ustaleń wynika, że zderzyły się dwa pojazdy jadące w kierunku Iławy. Karetka transportująca kobietę będącą w stanie krytycznym jechała z włączoną sygnalizacją świetlną i dźwiękową do iławskiego szpitala. Jadący przed nim kierowca volkswagena golfa chciał zjechać na bok i tym samym udrożnić przejazd karetce. Z nieustalonych na razie przyczyn, doszło do zderzenia tych pojazdów - mówi asp. Kwiatkowska.

zico

m.partyga@gazetaolsztynska.pl