Po pijaku prowadzili rowery. Dostali mandaty

Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Iławie pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Iławie prowadzili dochodzenie przeciwko mieszkańcowi powiatu. Z ustaleń śledczych wynikało, że mężczyzna został zatrzymany do kontroli drogowej, kiedy to jechał jedną z ulic w gminie Kisielice. Okazało się, że 59–latek kierował renaultem, mając prawie 2 promile alkoholu w organizmie. Policjanci ustalili, że to nie pierwszy raz, ponieważ mężczyzna kilka lat wcześniej był skazany prawomocnym wyrokiem Sądu Rejonowego w Iławie za prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości w ruchu lądowym.

Natomiast we wtorek (6 lipca) policjanci zatrzymali dwóch kierujących rowerami. Pierwszy z mężczyzn został zatrzymany kilka minut po godzinie 14:00 na jednej z ulic w Kisielicach. Jak się okazało, mężczyzna kierował rowerem, mając prawie 2,5 promila alkoholu w organizmie.

Tymczasem w Stradomnie we wtorek (6 lipca) kilka minut po godzinie 20:00 policjanci zatrzymali 43–latka. W trakcie czynności funkcjonariusze wylegitymowali mężczyznę oraz sprawdzili jego stan trzeźwości. Badanie alkomatem wskazało 0,7 promila alkoholu w organizmie. Mężczyzna za popełnione wykroczenie został ukarany mandatem.

