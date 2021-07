"Chaos w punkcie szczepień" – szpital odpowiada na uwagi pacjentów

Szczepienia przeciw Covid-19 trwają, w Iławie w kilku punktach, w tym w Szpitalu Powiatowym im. Wł. Biegańskiego w Iławie. Tymczasem otrzymujemy opinie od Czytelników o chaosie organizacyjnym, polegającym na: umawianiu kilku osób na tę samą godzinę, nie sprawdzaniu dowodów osobistych osób przystępujących do szczepienia i wzywaniu do szczepienia nie w kolejności umówionych godzin, a – wedle producenta szczepionki. Poza tym otrzymujemy sygnały, że nauczyciele wpuszczani są bez kolejki.

Z tych powodów prawie co rano kilkadziesiąt osób stoi na słońcu, kolejne w korytarzu. A można by tego uniknąć, gdyby porządnie zorganizować system – sugerują nasi Czytelnicy, w tym pan Stanisław.

O komentarz dotyczący organizacji szczepień przeciwko Covid-19 w punkcie szczepień w Szpitalu Powiatowym im. Wł. Biegańskiego w Iławie poprosiliśmy Żanetę Jończak, kierowniczkę działu organizacyjnego.

– W odpowiedzi na przesłane pytania informuję, że zdarza się tak, iż pacjenci rejestrowani są na szczepienia w krótkich odstępach czasu bądź po kilka osób na jedną godzinę – odpisała nam pani kierownik. – Jest to spowodowane ilością szczepień, które przeprowadzamy w naszym szpitalu. Oczywiście możemy rejestrować pacjentów na szczepienie np. co 15 minut, niemniej proszę mieć na uwadze, że wówczas nie wykonalibyśmy blisko 15.500 szczepień, a zapewne jedną trzecią tej liczby. Chcąc umożliwić osobom z naszego powiatu szczepienie na miejscu, bez konieczności jeżdżenia po kilkadziesiąt kilometrów do innych ośrodków, od początku akcji szczepień przyjmujemy każdą ofertę dodatkowych dostaw szczepionek. To pozwala nam na zaszczepienie w krótszym czasie dużej liczby osób, co wiąże się z tym, że pacjent może czasami poczekać dłużej w kolejce. Nie jesteśmy w tych sytuacjach odosobnieni, w miejscach, gdzie tych szczepień wykonuje się dużo tworzą się długie kolejki. Przypominam tylko, że są podmioty w naszym mieście, które nie przystąpiły do programu szczepień i nie złożyły oferty na gabinet szczepień, z tego względu osoby z tych przychodni trafiały m.in. do naszego szpitala – wyjaśnia Ż. Jończak.

Na pytanie o konkretne grupy zawodowe otrzymaliśmy następującą odpowiedź: – Poza kolejnością szczepione są osoby niepełnosprawne, nauczyciele czekają w kolejce jak pozostali. W zależności czy danego dnia wykonywane są szczepienia jednym czy dwoma preparatami, wówczas obowiązują dwie kolejki do dwóch zespołów szczepiennych. Zdarza się tak, że na szczepionkę Astra Zeneca jest mniej osób, dlatego kolejka oczekujących jest mniejsza i osoby wchodzą wcześniej niż te, które czekają na Pfizera.

W korespondencji z przedstawicielką szpitala poruszyliśmy także temat, na który zwracają nam uwagę Czytelnicy, mianowicie, że każdy może wejść na szczepienie, podając się za inna osobę. Jak informuje Żaneta Jończak, dowody osobiste sprawdzane są co do zasady: – Dziękuję za sygnał, zwiększymy nadzór w tym zakresie – dodała.



