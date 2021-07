IŁAWA || Niedziela na rajdowo - znamy szczegóły

Dwa rajdowe odcinki specjalne w centrum miasta, a do tego duża strefa eventowa – tak wyglądać będzie niedziela w Iławie. Gdzie i o której się pojawić, by nic nam nie umknęło? Sprawdź szczegóły wydarzenia!

Lubawski Klub Rajdowy i Monika Smolińska, pod honorowym patronatem Burmistrza Miasta Iława, zapraszają na pierwszy, Iławski Rajd Samochodowy "JEZIORAK" Razem Dla Autyzmu. Odbędzie się on w niedzielę (4 lipca).

Impreza jest aktem wsparcia i solidarności z osobami żyjącymi ze spektrum autyzmu oraz ich rodzinami.













Oprócz samych wyścigów przewidziane są inne ciekawostki, jak pokazy służb ratunkowych naszego powiatu. W strefie rodzinnej, jak zapewniają organizatorzy, znajdzie się wiele atrakcji: sprzęt strażacki, pokazy tresury psa pracującego w iławskim Zakładzie Karnym, najprawdziwsza "więźniarka" do przewozu skazanych, pierwsza pomoc medyczna, harcerze, animacje... Widowiskowe pokazy Ratownictwa Technicznego, to wszystko - w strefie eventowej.

Zostanie ogłoszony również konkurs, którego zwycięzcy z wysokości kilkudziesięciu metrów, z strażackiego kosza będą mogli podziwiać panoramę Iławy.

A oto rozpiska godzinowa:

- pierwszy OS o 9:00 (ulica Kopernika / Sobieskiego)

Park maszyn znajdował się będzie przy starostwie, ulica Andersa

start strefy eventowej o godzinie 11:00 do ok. 16:00

- PSP Iława oraz OSP Iława zaprezentują sprzęt i kulisy pracy nurków i strażaków

- 12:00 - 13:00 OSP Lubawa przyjedzie podnośnikiem strażackim

- animacje dla najmłodszych

- Zakład Karny przygotuje gry i zabawy dla dzieci, a także umożliwi zwiedzanie "więźniarki" od środka, zapoznanie się z umundurowaniem i bronią taktyczną strażników więziennych

- Iławska Grupa Ratownictwa będzie uczyć udzielania pierwszej pomocy

- Iławscy harcerze będą edukować o spektrum autyzmu.

W przerwie technicznej rajdu, między godziną 13:00 a 14:00, strażacy i medycy przeprowadzą widowiskowe pokazy ratownictwa technicznego z użyciem najnowszych technik.



Na terenie Zespołu Szkół im. Bohaterów Września 1939 roku w Iławie, czyli popularnej "budowlanki", wzdłuż ulicy Sobieskiego, został wyznaczony specjalny obszar widokowy. To miejsce z ławkami, dającymi cień drzewami tuż przy samej trasie pierwszego odcinka specjalnego. Wejście do strefy od strony boiska przy ulicy 1-go Maja! Na miejscu czuwać będą harcerze i medycy. Organizatorzy proszą, by nie przekraczać taśm bezpieczeństwa i wykonywać polecenia osób w pomarańczowych i szarych mundurach.



Więcej o idei rajdu i genezie powstania pomysłu:

Edyta Kocyła-Pawłowska

e.kocyla@gazetaolsztynska.pl