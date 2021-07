SUSZ TRIATHLON || Lady Pank i Wilki – gwiazdy muzyki zagrają w ten weekend!

To już 30 lat! Susz Triathlon obchodzi w ten weekend (2-4 lipca) okrągłe urodziny, a jak urodziny, to koniecznie z muzyką! W (nieformalnej) stolicy polskiego triathlonu, na scenie na plaży, wystąpią gwiazdy polskiej estrady: Lady Pank (piątek) i Wilki (sobota).

Gwiazdy muzyki na suskiej scenie!

– Zawody w Suszu to przede wszystkim zmagania sportowe w jednej z najbardziej wymagających dyscyplin na świecie. Ale to także coś więcej. Do sportowych emocji zawodników i gości Susz Triathlon dołączają kulturalne uniesienia, kiedy wieczorami na suskiej scenie rozpoczynają się koncerty muzycznych gwiazd – słusznie zauważa portal – Zawody w Suszu to przede wszystkimw jednej z najbardziej wymagających dyscyplin na świecie. Ale to także coś więcej. Do sportowych emocji zawodników i gości Susz Triathlon dołączają, kiedy wieczorami na suskiej scenie rozpoczynają się koncerty muzycznych gwiazd – słusznie zauważa portal triathlon.susz.pl

Sercem Susz Triathlon jest teren Plaży Miejskiej, który na czas imprezy całkowicie zmienia swoje oblicze. Zwykle spokojne i ciche tereny nad Jeziorem Suskim nagle ożywają. Tuż przed zawodami wyrasta tu cały kompleks sportowy z trybunami, strefami zmian oraz dobiegiem i metą zawodów. W przygotowaniu zaplecza dla zawodników pomaga, wybudowany 2018 roku, obiekt Suskiego Ośrodka Kultury.

W ciągu trzech dni sportowego święta na suskiej Plaży Miejskiej odbywają się nie tylko starty w triathlonie i aquathlonie. Teren nad jeziorem jest także miejscem organizacji dużych koncertów plenerowych z udziałem gwiazd polskiej sceny muzycznej.

W Suszu w poprzednich latach występowali m.in.: Kamil Bednarek, Mrozu, RedLips, COMA, Norbi, Sidney Polak, Raggafaya, Mesajah, Michał Szpak, zespół Kombii, Margaret oraz Andrzej Piaseczny.

W 2019 roku goście Susz Triathlon oraz mieszkańcy Susza i okolic bawili się na koncertach zespołu Kult oraz Eweliny Lisowskiej. Wykonawcy skorzystali już z nowej sceny, której pierwszy etap budowy zrealizowano w 2019 roku.

A kto wystąpi na naszej scenie podczas Susz Triathlon 2021?

W 2021 roku zapraszamy na występ zespołu Lady Pank oraz grupy Wilki.

– Serdecznie zapraszamy. Wstęp na koncerty podczas zawodów w stolicy polskiego triathlonu jest oczywiście bezpłatny – zapraszają organizatorzy.

Lady Pank koncert da dzisiaj (piątek 2 lipca) o 21.00, Wilki zagrają w sobotę (3 lipca), też o 21.00. Cały program Susz Triathlon 2021 podajemy poniżej, na plakacie.

LADY PANK

Zespół Lady Pank to jeden z najpopularniejszych i najbardziej legendarnych polskich zespołów rockowych. Powstał we Wrocławiu, we wrześniu 1981 roku, z inicjatywy gitarzysty i kompozytora, Jana Borysewicza związanego wcześniej z grupą Budka Suflera. Drugim z założycieli Lady Pank był Andrzej Mogielnicki – główny autor tekstów piosenek zespołu. Wokalistą Lady Pank jest Janusz Panasewicz.

WILKI

Wszystko rozpoczęło się od "Son Of The Blue Sky", ale zanim doszło do nagrania tego hitu, Robert Gawliński długo poszukiwał muzyków do zespołu Wilki. Kiedy już wydawało się, że ma już pełen składi zespół postanowił wejść do studia, zmarł nagle Adam Żwirski, basista zespołu. Z tego powodu w studio debiutantów wsparła sekcja rytmiczna Surzyn i Ścierański. Po nagraniach ostatecznie skrystalizował się skład zespołu. Oprócz Roberta Wilki tworzyli Mikis Cupas – gitara, Marcin Szyszko – bębny, Marek Chrzanowski – bas, Michał Rollinger – instrumenty klawiszowe. Album zatytułowany „Wilki” ukazał się w maju 1992 roku i natychmiast okazał się bestsellerem, osiągając sprzedaż ponad 220 000 kaset, 18000 kompaktów i 2000 płyt winylowych.

red

ilawa@gazetaolsztynska.pl

źródło: triathlon.susz.pl