Unia walczy w barażach o awans, a co z GKS-em Wikielec? Sprawdzamy, co nowego w tej sprawie

Prawdopodobnie w przyszłym tygodniu poznamy ostateczną decyzję dotyczącą walkowerowych punktów, dzięki którym GKS Wikielec może utrzyma się w III lidze. O awans, do IV ligi, gra za to w ten weekend Unia Susz.

Drużyna z Susza zajęła drugie miejsce w sezonie 2020/21 w tabeli grupy 2 klasy okręgowej, a to oznacza, że zespół trenera Jarosława Chodowca ma zielone światło na grę w barażach o awans do IV ligi. Rywalem suszan w dwumeczu będą Błękitni Pasym, którzy zajęli miejsce (12) w strefie barażowej IV ligi.

Do pierwszego ze spotkań, których stawką będzie gra w przyszłym sezonie w IV lidze, dojdzie jutro (sobota 26 czerwca) w Pasymiu, początek o godzinie 17.00. Rewanż zostanie rozegrany w środę 30 czerwca w Suszu na stadionie przy ul. Leśnej, pierwszy gwizdek o 18.00. Wygrany dwumeczu zagra w sezonie 2021/22 w IV lidze.

GKS-u Wikielec, który teoretycznie już spadł z III ligi, jednak w klubie z Wikielca walczą o punkty, których przyznanie może spowodować, że zespół z gminy Iława jednak uniknie degradacji do IV ligi. Chodzi o dobrze już znaną i wielokrotnie opisywaną przez nas sprawę walkoweru z meczu z Bronią Radom. Więcej na temat walki GKS-u, ze wsparciem Warmińsko-Mazurskiego Związku Piłki Nożnej, o cofnięcie decyzji Polskiego Związku Piłki Nożnej, który anulował walkower nałożony na Broń i wrócił do wyniku z boiska (remis) przeczytasz Teraz wracamy jeszcze na chwilę do, który teoretycznie już, jednak w klubie z Wikielca walczą o punkty, których przyznanie może spowodować, że zespół z gminy Iława jednakdo IV ligi. Chodzi o dobrze już znaną i wielokrotnie opisywaną przez nas sprawęz meczu z. Więcej na temat walki GKS-u, ze wsparciem Warmińsko-Mazurskiego Związku Piłki Nożnej, o cofnięcie decyzji Polskiego Związku Piłki Nożnej, który anulował walkower nałożony na Broń i wrócił do wyniku z boiska (remis) przeczytasz TUTAJ

Jak nam przekazał dzisiaj (piątek 25 czerwca) po południu Krzysztof Bączek, prezes Gminnego Klubu Sportowego z Wikielca, rzecznik ochrony prawa związkowego Polskiego Związku Piłki Nożnej przekazał już stosowne pismo do Komisji ds. Rozgrywek i Piłkarstwa Profesjonalnego PZPN (która to uchyliła decyzję Łódzkiego ZPN) i teraz trzeba czekać na finał tej sprawy.

— Ostateczna decyzja powinna zapaść w przyszłym tygodniu. Jesteśmy dobrej myśli — mówi prezes Bączek.

Gdyby GKS odzyskał dwa walkowerowe punkty, to utrzymałby się w lidze (kosztem Pelikana Łowicz, którego by wyprzedził w klasyfikacji końcowej). A może PZPN, który w przyszłym sezonie będzie prowadził rozgrywki trzeciej ligi zdecyduje o powiększeniu ligi do 19 zespołów? Wówczas w lidze pozostanie i GKS, i Pelikan. Jest taka możliwość, czekamy zatem na ostateczne rozstrzygnięcie tej sprawy.

