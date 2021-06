Żar z nieba i palący w stopy piasek — tak się gra w mistrzostwach Iławy! [zdjęcia, wyniki]

Pogoda nie była sprzymierzeńcem dla walczących siatkarek i siatkarzy plażowych. Żar lejący się z nieba i gorący piasek pod stopami grających powodował, że rywalizacja stała się nie tylko sportową walką z przeciwnikiem na boisku.

Organizatorzy mistrzostw Iławy w siatkówce plażowej, czyli Iławskie Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji oraz MKS Zryw-Volley Iława, pospieszyli z pomocą rywalizującym sportowcom dostarczając duże ilości wody mineralnej do picia oraz — we współpracy z Ochotniczą Strażą Pożarną w Iławie — udało się polać zimną wodą gorący piasek na boiskach, co znacznie ułatwiło grę.

— Wśród grających wyróżniała się jak zawsze duża grupa wychowanków i zawodników MKS Kris-Bus Zryw-Volley Iława, ale również mogliśmy podziwiać siatkarskie poczynania piłkarzy Jezioraka Iława i GKS-u Wikielec, którzy także stworzyli drużyny na potrzebę tego turnieju. Jak zawsze swój udział brała grupa amatorska traktująca zawody rekreacyjnie — relacjonuje Mieczysław Pietroczuk, główny organizator mistrzostw.

W turnieju swoje siatkarskie umiejętności mógł zademonstrować zawodnik Plus Ligi Przemysław Stępień – wychowanek MKS Zryw-Volley Iława w poprzednim sezonie występujący w Indykpolu AZS Olsztyn, wielokrotny medalista mistrzostw Polski w siatkówce plażowej w barwach Zrywu. Przemek występując w turnieju par mieszanych z żoną Sylwią (z domu Pilarek) również wychowanką i multimedalistką Zrywu, stanęli na najwyższym stopniu podium

— Zmagania siatkarek i siatkarzy podziwiała wiceburmistrz Iławy Dorota Kamińska, dopingując sportowców i wręczając zwycięzcom puchary, medale mistrzostw oraz prezenty z Wydziału Komunikacji Społecznej w Urzędzie Miasta Iława dzięki pomocy pani kierownik Beaty Furmanek — dodaje Pietroczuk.

Kolejno w swoich kategoriach zwyciężali: Zięba Paula/Grajewska Anna (MKS Kris-Bus Zryw-Volley Iława) w kategorii kobiet, Rząca Krzysztof / Rólkiewicz Robert (wychowankowie Zryw-Volley Iława) w kategorii mężczyzn oraz Stępień Sylwia / Stępień Przemysław (wychowankowie Zryw-Volley Iława) w kategorii mieszanej.

— Wszystkim uczestnikom zawodów dziękujemy za udział i już dzisiaj zapraszamy na przyszłoroczne sportowe zmagania podczas XXVII Mistrzostw Iławy w Siatkówce Plażowej — zaprasza Mieczysław Pietroczuk.

WYNIKI XXVI MISTRZOSTW IŁAWY W SIATKÓWCE PLAŻOWEJ

Iława 20 06 2021

KOBIETY

1. Zięba Paula/Grajewska Anna - MKS Kris-Bus Zryw-Volley Iława

2. Borszewska Wiktoria/Iwankowska Zuzanna - MKS Kris-Bus Zryw-Volley Iława

3. Sołobodowska Nikola/Jarnicka Ewelina - MKS Kris-Bus Zryw-Volley Iława

4. Zapadka Dominika/Tasarz Maria - MKS Kris-Bus Zryw-Volley Iława

5. Lewko Natalia/Pomoryn Maja - MKS Kris-Bus Zryw-Volley Iława

6. Cichowska Paulina/Bączek Oliwia - MKS Kris-Bus Zryw-Volley Iława

7. Saczuk Wiktoria/Górzyńska Klaudia - MKS Kris-Bus Zryw-Volley Iława



MĘŻCZYŹNI

1. Rząca Krzysztof /Rólkiewicz Robert – Wychowankowie Zryw-Volley Iława

2. Stępień Przemysław/Pilarek Marek - Wychowankowie Zryw-Volley Iława

3. Faliszewski Jakub/Ogrodowczyk Bartłomiej - MKS Kris-Bus Zryw-Volley Iława

4. Burny Bartosz/Błaszczyk Łukasz - Wychowankowie Zryw-Volley Iława

5-6. Szramka Hubert/Tecław Jakub - Iława

5-6. Słomski Jakub/Jajkowski Szymon – Iława/Wikielec

7-8. Borszewski Kacper/Rząca Konrad - MKS Kris-Bus Zryw-Volley Iława

7-8. Milas Mariusz/Milas Maksymilian – Wychowanek Zryw-Volley Iława/ MKS Kris-Bus Zryw-Volley Iława

9-11. Jackowski Maciej/Sawicki Mateusz – Wikielec/Iława

9-11. Wichrowski Jan/Wichrowski Aleksander - Gardzień

9-11. Jadanowski Przemysław/Wichrowski Stanisław - Gardzień

PARY MIESZANE

1. Stępień Sylwia/Stępień Przemysław - Wychowankowie Zryw-Volley Iława

2. Borszewska Wiktoria/Tecław Jakub - MKS Kris-Bus Zryw-Volley Iława/Iława

3. Grajewska Anna/Rząca Krzysztof - Wychowankowie Zryw-Volley Iława

4. Zapadka Dominika/Faliszewski Jakub - MKS Kris-Bus Zryw-Volley Iława

5-6. Iwankowska Zuzanna/Rókiewicz Robert - MKS Kris-Bus Zryw-Volley Iława/ Wychowanek Zryw-Volley Iława

5-6. Bączek Oliwia/Ogrodowczyk Bartłomiej - MKS Kris-Bus Zryw-Volley Iława

7-8. Zięba Paula/Słomski Jakub - MKS Kris-Bus Zryw-Volley Iława/Iława

7-8. Lewko Natalia/Burny Bartosz - MKS Kris-Bus Zryw-Volley Iława/ Wychowanek Zryw-Volley Iława

9-10. Tasarz Maria/Borszewski Kacper - MKS Kris-Bus Zryw-Volley Iława

9-10. Olszewska Julia/Milas Maksymilian - MKS Kris-Bus Zryw-Volley Iława



red. zico

