Uczestnicy Iławskiej Sztafety Biegowej wokół Jezioraka dali czadu

Zaczynali w 2014 roku, organizując oryginalną, trudną w organizacji, wymagającą współdziałania wielu osób, sztafetę biegową wokół najdłuższego jeziora w Polsce, w której udział biorą również rowerzyści. Tak to wymyślili, że nie jest to - jakby się wydawało - impreza dla biegowych elit, ale dla wszystkich, dla młodszych i starszych, debiutantów i weteranów, miłośników biegów dłuższych, krótszych i sportów rowerowych. Każdy tu znajdzie trasę i dystans dla siebie.

W niedzielę, 20 czerwca, pod patronatem dyrektora Zakładu Karnego w Iławie kpt. Gawła Gałdzińskiego odbyła się już 8. Iławska Sztafeta Biegowa wokół Jezioraka na dystansie 72 km. Organizowana jest dla funkcjonariuszy, pracowników i emerytów służb mundurowych oraz zaproszonych gości. W tegorocznej sztafecie, ze względu na pandemię Covid-19 ograniczonej do 50 osób, brały udział formacje mundurowe zaprzyjaźnione ze Służbą Więzienną: policja, straż pożarna, Izba Administracji Skarbowej i Wojska Obrony Terytorialnej.

Swoim udziałem również zaszczycili nas goście z Nowego Miasta Lubawskiego: biegacze Ewa i Marek. Po powitaniu uczestników i sympatyków, podziękowaniu sponsorom, pamiątkowej fotografii, omówieniu trasy, rozgrzewkę przeprowadził Michał Kołecki. Wielką niespodzianką okazała się Piosenka Sztafety (muzyka Daro i Arczi, słowa Krzysztof Zakreta), po wysłuchaniu której punktualnie o godzinie 9.00 22 biegaczy (6 kobiet) i 26 rowerzystów (8 kobiet) rozpoczęło zmagania z Jeziorakiem, dystansem 72 km i potwornym upałem dochodzącym na trasie do 40°C w cieniu.

Ta impreza, to sportowe święto iławskiej jednostki penitencjarnej. W tym roku organizowane z okazji 72 rocznicy jej utworzenia. Sztafeta ma na celu podnoszenie sprawności fizycznej uczestników, promowanie aktywności fizycznej jako elementu zdrowego trybu życia i formy spędzania wolnego czasu, integrację zawodową, rodzinną i społeczną służb mundurowych. Propaguje walory turystyczne i krajobrazowe miasta Iławy, gminy Iława, powiatu iławskiego i najdłuższego w Polsce jeziora Jeziorak. Sztafeta przebiega malowniczą trasą Parku Krajobrazowego Pojezierza Iławskiego przez miejscowości: Siemiany, Jerzwałd, Dobrzyki, Śliwa, Boreczno, Urowo, Sąpy, Makowo ośrodki, Jażdżówki, Szałkowo, Iława, przecina lasy, pola i łąki.

25 kwietnia 2014 roku we włoskiej miejscowości Rimini podczas pielgrzymki na kanonizację papieża Jana Pawła II zrodził się pomysł na imprezę sportową łączącą ideę biegania i jazdy na rowerze. Ma ona na celu również rozbudzić w uczestnikach nie odkryte dotychczas możliwości. Rywalizacja to postęp, który przyczynił się, że podczas 6 sztafety biegacze osiągnęli wynik o którym nigdy nie śnili pomysłodawcy. 72 kilometry pokonali w 5 godzin i 18 minut bijąc dotychczasowy rekord o prawie 25 minut. W tym roku w tempie 12,54 km/h 4:47 minuty na km, cały Jeziorak pokonali w 5:43.50 i jest to dotychczas trzeci wynik w historii sztafety.

Każdy z uczestników znalazł trasę dla siebie od 5 km do 15 km. Dystans 15 km pokonali: Michał Kołecki, Łukasz Linkner i Paweł Zalewski. Wszyscy biegacze łącznie przebiegli ponad 220 km, a rowerzyści pokonali nie mniej niż 1872 km. Jako pierwszy metę usytuowaną przy iławskim lodowisku przekroczył Zbigniew Czarzasty. Wszyscy wykończeni, ale szczęśliwi dotarli do mety, snując plany uczestnictwa w przyszłorocznej sztafecie i propagowania tej sportowej imprezy. Tu na uczestników czekały brawa oraz ufundowane przez sponsorów okolicznościowe medale, a dla dzieci upominki przekazane przez szefową Wydziału Komunikacji Społecznej UM Iława Beatę Furmanek.

Gdy w 2014 roku organizatorzy planowali realizację sztafety, przyświecało im marzenie, aby to sportowe święto naszej jednostki było darmowe dla jej uczestników, i to dotychczas udało się osiągnąć dzięki ludziom dobrego serca. Dziękujemy zarządowi Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej „Więź” przy Zakładzie Karnym w Iławie, burmistrzowi miasta Iława Dawidowi Kopaczewskiemu, dyrekcji Iławskiego Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji, zarządowi Terenowego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa przy Zakładzie Karnym w Iławie za okazaną pomoc.

Serdecznie zapraszamy na 9. Iławską Sztafetę Biegową wokół Jezioraka już w niedzielę 19. czerwca 2022 roku. Do zobaczenia!



Ze sportowym pozdrowieniem: Krzysztof Zakreta