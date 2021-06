Chłopiec skakał do wody... na metalowej hulajnodze

Korzystając z kąpielisk należy wziąć pod uwagę kilka rad i wskazówek.

- kąpiemy się tylko w miejscach odpowiednio zorganizowanych i oznakowanych,

- zawsze stosujemy się do regulaminu kąpieliska i poleceń ratowników,

- nie zakłócamy wypoczynku i kąpieli innych osób, a przede wszystkim: nie krzyczymy, nie popychamy się, nie zaśmiecamy terenu,

- nie wchodzimy do wody, gdy przed chwilą zjedliśmy posiłek,

- nie wskakujemy do wody, gdy jesteśmy rozgrzani grą w piłkę lub dłuższym opalaniem,

- korzystamy z okryć głowy i okularów przeciwsłonecznych przy dłuższym przebywaniu na słońcu,

NIE WOLNO!

- wchodzić do wody wbrew zakazom ratownika oraz w czasie, w którym wywieszona jest flaga czerwona,

- niszczyć urządzeń i sprzętu kąpieliska,

- niszczyć znaków żeglugowych odgradzających kąpielisko od szlaku żeglownego, wód otwartych lub miejsc, w których kąpiel jest zabroniona,

- skakać do wody na głowę nie znając głębokości wody i jej dna.

PAMIĘTAJ!

Woda – nawet ta pozornie najspokojniejsza – jest groźnym i niebezpiecznym żywiołem. Większość utonięć jest rezultatem lekkomyślności ludzi, korzystania z kąpieli w miejscach niestrzeżonych i niedozwolonych, często osób będących pod wpływem alkoholu.