Iławianki lubią brąz. Nikola i Ewelina trzecie w województwie! [zdjęcia]

Do rozgrywek zgłosiło się dziewiętnaście par z woj. warmińsko-mazurskiego. Zawodniczki Zrywu w turnieju rozegrały pięć meczów, przegrywając tylko jeden (1:2) w półfinale z siatkarkami MKS Truso Elbląg.

— Bardzo dramatyczny pojedynek, stojący na wysokim poziomie emocjonalnym i sportowym siatkarki Zrywu rozegrały z gospodyniami turnieju, zespołem SMS Ostróda — mówi Mieczysław Pietroczuk, trener drużyn z Iławy, które grały w turnieju.

— Pierwszy set to zdecydowana wygrana siatkarek z Ostródy, natomiast w drugim secie siatkarki Zrywu ambitnie odrobiły straty wygrywając 21:19. Trzeci decydujący set, którego stawką było zdobycie brązowego medalu mistrzostw województwa, to gra na dużych emocjach. Od początku seta dobra gra naszych siatkarek i kilka punktów przewagi pozwoliły po ostatniej piłce meczowej cieszyć się ze zwycięstwa — relacjonuje szkoleniowiec w iławskim klubie siatkarskim.

Wychodzi na to, że Nikola Sołobodowska i Ewelina Jarnicka bardzo lubią brąz. Kolejno w sezonach 2019 w młodziczkach, 2020 w kadetkach oraz w sezonie 2021, również w kadetkach, zdobyły brązowe medale mistrzostw województwa.

Pozostałe zespoły Zrywu uczestniczące w mistrzostwach, zajęły kolejno miejsca: Paulina Cichowska i Oliwia Bączek miejsce w przedziale 9-12, natomiast zespoły Natalia Lewko i Maja Pomoryn oraz Maria Tasarz i Olga Nowak miejsca w przedziale 13-16.

— Najbardziej z tych zawodów cieszy mnie sukces Nikoli i Eweliny. Zagrały dobre zawody, chociaż muszę stwierdzić, że jeszcze popełniały dużo błędów, które będzie trzeba wyeliminować przygotowując się do turnieju półfinałowego. Mam nadzieję, że dzięki wspólnemu zaangażowaniu w pracę treningową, w mecze towarzyskie podczas turnieju Plaża Gotyku – Toruń 2021 oraz dzięki udziałowi w mistrzostwach województwa juniorek, będziemy z powodzeniem walczyć o awans do finału mistrzostw Polski kadetek. Turniej półfinałowy odbędzie się w dniach 12 – 14 lipca — dodaje Pietroczuk.

WYNIKI IŁAWSKICH DRUŻYN:

1. Nikola Sołobodowska/Ewelina Jarnicka - MKS Kris-Bus Zryw-Volley Iława

vs Chańko Julita/Żukowska Alicja – UKS SMS Chemik Olsztyn 2:0

2. Nikola Sołobodowska/Ewelina Jarnicka - MKS Kris-Bus Zryw-Volley Iława

vs Karnicka Aleksandra/Lubowiecka Aleksandra – UKS SMS Chemik Olsztyn 2:0

3. Nikola Sołobodowska/Ewelina Jarnicka - MKS Kris-Bus Zryw-Volley Iława

vs Ekstowicz Matylda/Mościcka Nikola – UMKS MIKRO Ełk (ćwierćfinał) 2:1

4. Nikola Sołobodowska/Ewelina Jarnicka - MKS Kris-Bus Zryw-Volley Iława

vs Łukaczyk Julia/Szaruga Alicja – MKS Truso Elbląg (półfinał) 1:2

5. Nikola Sołobodowska/Ewelina Jarnicka - MKS Kris-Bus Zryw-Volley Iława

vs Kuczkowska Wiktoria/Orłowska Oliwia – SMS Ostróda (o III miejsce) 2:1

1. Cichowska Paulina/Bączek Oliwia - MKS Kris-Bus Zryw-Volley Iława

vs Dąbrowska Weronika/Kaczmarzyk Nikola – MKS Truso Elbląg 1:2

2. Cichowska Paulina/Bączek Oliwia - MKS Kris-Bus Zryw-Volley Iława

vs Przekop Michalina/Szulc Julia – UMKS MIKRO Ełk 2:0

3. Cichowska Paulina/Bączek Oliwia - MKS Kris-Bus Zryw-Volley Iława

vs Karnicka Aleksandra/Lubowiecka Aleksandra – UKS SMS Chemik Olsztyn 0:2

1. Lewko Natalia/Pomoryn Maja - MKS Kris-Bus Zryw-Volley Iława

vs Karnicka Aleksandra/Lubowiecka Aleksandra – UKS SMS Chemik Olsztyn 1:2

2. Lewko Natalia/Pomoryn Maja - MKS Kris-Bus Zryw-Volley Iława

vs Chańko Julita/Żukowska Alicja – UKS SMS Chemik Olsztyn 0:2

1. Tasarz Maria/Nowak Olga - MKS Kris-Bus Zryw-Volley Iława

vs Bil Nikola/Kuberska Oliwia – SMS Ostróda 0:2

2. Tasarz Maria/Nowak Olga - MKS Kris-Bus Zryw-Volley Iława

vs Winiarek Aleksandra/Jaroszewicz Oliwia – UKS SMS Chemik Olsztyn 0:2

